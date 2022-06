Di Stasio: «Con la “Sassari” nel cuore» 

«Il volume», spiega, «propone all’attenzione generale 118 foto inedite, mai sottoposte a censura, che fanno parte di un fondo storico privato riconducibile al Generale Dessì Fulgheri, ufficiale della Brigata Sassari ed eroe della Grande Guerra. Le immagini, scattate dal colonnello medico Antonio Carruccio, offrono uno straordinario contributo allo studio del conflitto e alla comprensione della società italiana di quel periodo. I temi delle foto possono essere riassunti in tre grandi gruppi: foto a tema militare, scattate durante la Prima Guerra Mondiale, specialmente in ospedali da campo; foto in ambito familiare e immagini di viaggi in Italia che rappresentano, attraverso innumerevoli vedute di città e paesaggi, un interessante spaccato del nostro Paese negli anni Venti».

È nato a Roma ma la Sardegna gli è rimasta nel cuore dopo gli anni trascorsi alla guida della Brigata Sassari dal 2018 al 2021. I suoi messaggi via mail o su whatsapp sono puntualmente accompagnati dal “Forza Paris” che è un richiamo alla coesione e allo spirito identitario. Il generale Andrea Di Stasio, a cui oggi è affidato il comando dell’Aviazione dell’Esercito, ha curato, insieme a Sandro Solinas, il libro “Brigata Sassari e Sardegna - Fotografie inedite senza censura (1912 – 1937) di Antonio Carruccio”, Carlo Delfino Editore, presentato ieri nella sala “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda su iniziativa della Fondazione Francesco Alziator presieduta da Maurizio Porcelli.

«Il volume», spiega, «propone all’attenzione generale 118 foto inedite, mai sottoposte a censura, che fanno parte di un fondo storico privato riconducibile al Generale Dessì Fulgheri, ufficiale della Brigata Sassari ed eroe della Grande Guerra. Le immagini, scattate dal colonnello medico Antonio Carruccio, offrono uno straordinario contributo allo studio del conflitto e alla comprensione della società italiana di quel periodo. I temi delle foto possono essere riassunti in tre grandi gruppi: foto a tema militare, scattate durante la Prima Guerra Mondiale, specialmente in ospedali da campo; foto in ambito familiare e immagini di viaggi in Italia che rappresentano, attraverso innumerevoli vedute di città e paesaggi, un interessante spaccato del nostro Paese negli anni Venti».

C’è la storia della Brigata Sassari.

«La Sassari è diventata durante la Grande Guerra il simbolo dell’eroismo italiano, il riscatto di un popolo che custodisce e tramanda i valori sacri di fierezza, orgoglio e onore. Una Brigata fatta di uomini tenaci, caparbi, forse all’apparenza scontrosi ma con uno spirito di sacrificio e un senso del dovere che supera qualsiasi aspettativa e che li rende unici».

Che cosa rappresenta per lei la “Brigata dei Sardi”?

«Alla Sassari ho lasciato un pezzo di cuore. Un’esperienza che non posso dimenticare. Una crescita infinita sul piano umano e professionale».

Quale momento ricorda del suo rapporto i Sassarini?

«Sono tanti i momenti importanti che ho vissuto al comando della Sassari. Ma voglio ricordare il giorno in cui i miei soldati mi hanno regalato la “leppa”, il coltello tipico sardo. È un simbolo, non solo per i militari della Sassari ma per tutta la Sardegna di rispetto e di amicizia».

Quali missioni?

«Le più importanti sono state certamente l’operazione “Strade Sicure” nelle vie e nelle piazze di Roma e la missione “Unifil” (United Nations Interim Force In Lebanon) in Libano. Le istituzioni della Capitale hanno apprezzato il lavoro degli uomini e delle donne della “Sassari” al punto che siamo stati citati sulle testate giornalistiche più importanti. Anche il Times di Londra ha parlato di noi».

In Libano avete vissuto momenti tormentati.

«Abbiamo affrontato situazioni molto delicate. La Brigata è arrivata nel mese di luglio nel sud del Libano. A pochi giorni dall’assunzione del comando del Settore Ovest dell’Area di Operazioni. Il 4 agosto si è verificata la devastante esplosione nel porto di Beirut che ha colpito al cuore la città e provocato centinaia di vittime. La “Sassari”, con la componente internazionale inclusa nella Brigata, è stata la prima forza dell’Onu a giungere nell’area della tragedia. Abbiamo raggiunto la capitale con due colonne di uomini e mezzi, assetti sanitari e psicologici e di difesa chimica e biologica. In quel frangente i “Dimonios” hanno assicurato aiuto e soccorso non solo ai militari dell’Onu dislocati a Beirut ma anche ai civili».

Che cosa significa per lei “Forza Paris”?

«“Forza Paris” rappresenta un credo, l’essenza di un modo di vivere, l’importanza dell’unità di intenti e della coesione per ottenere grandi risultati. Un “urlo” che racchiude la storia di una terra e di un popolo. La Brigata Sassari sin dalla Prima Guerra Mondiale ha mostrato il suo valore. Essere stato il comandante dei “Dimonios” mi riempie il cuore di orgoglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata