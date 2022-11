Di Pardo, agrodolce conferma 

Una sola vittoria nelle ultime otto uscite per il Cagliari, troppo poco per una squadra con una rosa del genere e che avrebbe altre ambizioni. «Dico la verità: non vincere pesa tanto», ammette Di Pardo, «perché vedo come ci alleniamo, che gruppo siamo: in partita ci manca quel qualcosa per essere solidi e sfruttare le occasioni. Dopo il gol preso è scattato l’orgoglio di prendere i tre punti, puntiamo a ritrovarli dopo la sosta». Dove la squadra di Liverani troverà il Frosinone, capolista a +13: «Ho visto qualche partita, è solido e sfrutta le occasioni. Ma dobbiamo lavorare senza guardare in faccia nessuno».

Pur giocando da terzino destro, per caratteristiche ritiene di poter dare ancora di più in fase offensiva: «Spero di riuscire a dare risultati alla squadra con qualche assist e gol, credo sia quello che mi manca. Poi devo migliorare ancora molto in difesa, essendo sempre stato uno di spinta». Nelle ultime quattro partite, pur volendo spesso insistere su possesso palla e giocate da dietro, il Cagliari ha segnato solo sugli sviluppi di calci piazzati o a seguito di cross: quest’ultima situazione Di Pardo vorrebbe sfruttarla di più. «Con attaccanti come Pavoletti e Lapadula, che l’area di rigore la conoscono bene, bisogna far arrivare più palloni possibili. Poi che i gol vengano da cross o azioni conta poco: l’importante è segnare e portare a casa punti, ci servono tanto».

La fascia destra ormai è sua. Alessandro Di Pardo, dopo un inizio di stagione complicato, è diventato titolare inamovibile: col Pisa ha giocato la sesta partita consecutiva dal primo minuto ed è stato autore di una prestazione positiva, sfidando il suo amico e compagno ai tempi della Juventus Beruatto. Da parte sua c’è rammarico per le troppe sbavature (ieri di Altare) costate punti preziosi: «Abbiamo provato a fare il nostro ma commettendo troppi errori, ci capitano spesso e dobbiamo eliminarli assolutamente», l’autocritica. Di positivo prende invece gli applausi del pubblico al cambio (avvenuto per un indurimento al polpaccio, nulla di grave) e la crescita personale: «Sono contento della reazione, non era facile. Abbiamo bisogno di punti, andare sotto così fa male ma alla fine potevamo anche vincere. Gli applausi dei tifosi fanno piacere, da quando sono qui mi sono trovato molto bene. Ho avuto un mese di ambientamento in cui ho faticato ma ora sento l’affetto della gente di Cagliari».

La fascia destra ormai è sua. Alessandro Di Pardo, dopo un inizio di stagione complicato, è diventato titolare inamovibile: col Pisa ha giocato la sesta partita consecutiva dal primo minuto ed è stato autore di una prestazione positiva, sfidando il suo amico e compagno ai tempi della Juventus Beruatto. Da parte sua c’è rammarico per le troppe sbavature (ieri di Altare) costate punti preziosi: «Abbiamo provato a fare il nostro ma commettendo troppi errori, ci capitano spesso e dobbiamo eliminarli assolutamente», l’autocritica. Di positivo prende invece gli applausi del pubblico al cambio (avvenuto per un indurimento al polpaccio, nulla di grave) e la crescita personale: «Sono contento della reazione, non era facile. Abbiamo bisogno di punti, andare sotto così fa male ma alla fine potevamo anche vincere. Gli applausi dei tifosi fanno piacere, da quando sono qui mi sono trovato molto bene. Ho avuto un mese di ambientamento in cui ho faticato ma ora sento l’affetto della gente di Cagliari».

Si può dare di più

Pur giocando da terzino destro, per caratteristiche ritiene di poter dare ancora di più in fase offensiva: «Spero di riuscire a dare risultati alla squadra con qualche assist e gol, credo sia quello che mi manca. Poi devo migliorare ancora molto in difesa, essendo sempre stato uno di spinta». Nelle ultime quattro partite, pur volendo spesso insistere su possesso palla e giocate da dietro, il Cagliari ha segnato solo sugli sviluppi di calci piazzati o a seguito di cross: quest’ultima situazione Di Pardo vorrebbe sfruttarla di più. «Con attaccanti come Pavoletti e Lapadula, che l’area di rigore la conoscono bene, bisogna far arrivare più palloni possibili. Poi che i gol vengano da cross o azioni conta poco: l’importante è segnare e portare a casa punti, ci servono tanto».

All’asciutto

Una sola vittoria nelle ultime otto uscite per il Cagliari, troppo poco per una squadra con una rosa del genere e che avrebbe altre ambizioni. «Dico la verità: non vincere pesa tanto», ammette Di Pardo, «perché vedo come ci alleniamo, che gruppo siamo: in partita ci manca quel qualcosa per essere solidi e sfruttare le occasioni. Dopo il gol preso è scattato l’orgoglio di prendere i tre punti, puntiamo a ritrovarli dopo la sosta». Dove la squadra di Liverani troverà il Frosinone, capolista a +13: «Ho visto qualche partita, è solido e sfrutta le occasioni. Ma dobbiamo lavorare senza guardare in faccia nessuno».

Il rilancio

Da Genoa-Cagliari Di Pardo non è quasi più uscito dal campo: nelle sei partite di fila da titolare Liverani l’ha cambiato anzitempo solo ad Ascoli (per Millico, al 66’) e ieri (affaticamento, all’83’). «Sto trovando continuità. Mi sento bene, ovviamente non sono contento dei risultati però prima o poi arriveranno: ce lo meritiamo. Dopo la pausa torneremo a lavorare meglio di prima, il nostro obiettivo è quello di portare vittorie a casa».

Il laterale rossoblù ha avuto il momento più duro con la maglia del Cagliari a Ferrara con la Spal, rosso diretto al 31’ per un intervento su Zanellato. Squalificato col Modena, poi tre partite in panchina prima di tornare titolare: da lì ha iniziato a crescere, per il lancio definitivo servirà anche qualche risultato di squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata