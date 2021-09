Di notte sotto casa della sindaca 

Hanno trascorso una notte all’addiaccio sul marciapiede di fronte alla casa della sindaca Sabrina Licheri: «Una protesta pacifica per sollecitare il Comune ad aiutare il mio amico senzatetto». Così Jacopo Pistis, 33nne che una casa ce l’ha, spiega la decisione di dormire per strada insieme al clochard di Assemini Marco Todde. Un gesto che la sindaca non ha gradito: «Lo considero un atto minaccioso capace di produrre conseguenze di vario tipo. Valuterò che provvedimenti adottare».

La protesta

Jacopo Pistis e Marco Todde, 53 anni, originario di Seui, si erano conosciuti a Natale. In quel periodo il senzatetto dormiva nella piazza di via Torino, di fronte all’ex Eurogarden. Pistis decise così di ospitarlo a casa sua per poi, con il contributo di altri cittadini, di sistemarlo in un B&B. Todde fu poi accolto in una comunità di recupero: «Ma inspiegabilmente, dopo qualche settimana, è stato cacciato via ed è tornato in strada: da tre mesi trascorre le notti di fronte alla sede dei Servizi sociali», racconta Jacopo Pistis. «Questa estate ho lavorato all’estero ma avevo promesso a Marco che al mio ritorno non l’avrei mai lasciato solo». Ed ecco la prima mossa: «Abbiamo dormito di fronte a casa della sindaca. Alle tre siamo stati svegliati dai carabinieri, di mattina fermati dalla polizia locale: nessuna sanzione, ho spiegato che la nostra era una protesta pacifica. Marco è un invisibile per il Comune, ancora non è chiaro perché sia stato espulso dalla comunità, ma in ogni caso chi di competenza dovrebbe prendersi cura di lui. L’auspicio è che con questo atto simbolico si muova qualcosa per assicurare una vita dignitosa a un essere umano, il mio amico».

La sindaca

Per Sabrina Licheri la protesta di Jacopo Pistis è «un atto minaccioso capace di produrre conseguenze di vario tipo e valuterò che provvedimenti adottare. Marco Todde non ha rispetto degli aiuti che il Comune gli sempre ha dato, non una ma più volte. Jacopo Pistis dovrebbe aiutarlo in questo senso se la sua intenzione di sostenerlo è sincera».

RIPRODUZIONE RISERVATA