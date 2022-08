«Di corsa verso Parigi ‘24»  

«Ci tenevo un sacco, da tanto volevo correre in una competizione di questo genere. Ho aspettato tanto per entrare in questo quartetto e ci sono entrata col botto. Me la sono sudata. Faccio parte di questo gruppo da un po’ ma prima di Eugene non avevo avuto l’occasione. Dopo quasi settant’anni (dal 1954, ndr ) abbiamo preso ciò che ci meritavamo. Non era scontato».

Ora che ha il bronzo europeo al collo, Dalia Kaddari, rientrata ieri sera in Sardegna, non ha più paura di niente. Neppure di dire ciò che pensa, e al diavolo la diplomazia. Dopo la parolaccia scappata in diretta tv (ma aveva appena finito la gara e ci poteva stare...), ecco un pensiero su Monaco di Baviera, la città che le ha dato la prima medaglia pesante della carriera: «Tornarci da turista? No, non ci tornerò più: ho preso troppa pioggia». E ride.

La reazione dopo la gara, con quel pianto dirotto, fa capire quanto ci tenesse.

La 4x100 non è mai una gara scontata.

«Può capitare di tutto. Il tempo non è quello che speravamo di fare ma era importante arrivare e prenderci la medaglia. Fossimo state quarte con il record italiano ci saremmo mangiate le mani».

Era un pianto di gioia o temeva che il cambio fosse lungo?

«Era pura felicità. Io mi sono accorta che se varcavo quella linea gialla era finita, ho rallentato ho preso il testimone e sono partita. Ero lucida: ho tenuto la mano tesa, senza guardare, aspettavo solo quel benedetto testimone. Non è facile stare lì e infatti francesi e inglesi hanno sbagliato. Io sono partita un po’ in anticipo, abbiamo rivisto le immagini ma… vabbè ormai è andata. Però il cambio era bello e veloce, uno dei migliori e anche il secondo con Anna è stato ottimo».

Quanti meriti ha il tecnico Fabrizio Fanni?

«C’è tanto di Fabrizio: se sono arrivata lì è grazie alla sua programmazione, al suo impegno. Fabrizio è come un padre. È la persona che mi conosce di più, cosa c’è succede le quinte: ciò che facciamo, lo sappiamo soltanto io e lui».

I momenti duri della stagione?

«Mi vengono in mente gare come il Golden Gala e i 200 di Oslo, giornate in cui non mi sono ritrovata. In effetti mi aspettavo di avvicinarmi più al personale, forse mi è mancato il luogo e il momento giusto. Ho gareggiato sotto la pioggia, con la pista bagnata. L’assalto al personale è rimandato, credo che l’importante sia stare sul pezzo. I tempi verranno: ho 21 anni, Fabri mi dice che il mio è un percorso di crescita. Ci impegniamo tanto, c’è dedizione, determinazione, costanza: con il duro lavoro si ottengono grandi risultati. Mi è rimasta impressa una frase di Madre Teresa di Calcutta: “Le tue cicatrici sono il segno di quanto è stata dura, il tuo sorriso è segno che ce l’hai fatta” ».

Che clima c’è in squadra?

«C’è un bel clima, è entrata anche Alessia (Pavese, ndr ), c’è più “gruppo”. Forse prima, a Tokyo, c’erano state polemiche, qualche problema. Stavolta eravamo davvero “insieme”, c’era molta sintonia e se manca non puoi fare i risultati».

Anche nel Team Italia?

«Veniamo da un anno in cui abbiamo fatto grandi cose e ci ha fatto capire che possiamo sognare in grande, tutto è fattibile. Ci sono tanti emergenti e anche la velocità italiana sta cambiando. Vogliamo tanto, non ci basta più il passaggio del turno. Io tra due anni la medaglia a Roma la prenderò: la voglio, avrò più esperienza, anche se avrò solo 23 anni. Ci sono due anni di lavoro e il nostro obiettivo principale sarà l’Olimpiade. Anche il mio, per i 200 metri. La staffetta è una possibilità in più, però penso alla gara individuale, quella la sento più mia».

Ed eccoci alle dediche.

«Intanto un ringraziamento alle Fiamme Oro, alla mia famiglia e al mio staff. La medaglia la dedico a Fabrizio. Glielo avevo detto: tornerò a casa con una medaglia, non so di che colore e in che gara. Ci credevo veramente. Domenica sono andata a pranzo a Casa Italia e ho detto agli chef: ci vediamo stasera, per la festa».

La stagione si è chiusa?

«Sì. Potrei dare ancora qualcosa, ma sono stanca mentalmente. Non so se ora tornerei in campo. Ho bisogno di staccare, anche per pochi giorni. Voglio partire in Marocco dai miei parenti, da mia nonna: mio padre è già lì, sono dal 2018 che non vado e non vedo l’ora».

Lei è l’esempio perfetto di questa nuova nazionale multietnica.

«Siamo tanti che non sono “del tutto” italiani per nascita o famiglia, ma io sono italiana e mi ci sento. Però il nostro è un mix vincente che a me piace molto».

