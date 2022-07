di corsa verso il futuro 

Uno sguardo sognante all’Snp Stadium di Banska Bystrica che le ha regalato una medaglia d’oro nella staffetta svedese e un bronzo sui 200. Un sorriso radioso in volto e la consapevolezza di poter crescere tanto. Elisa Marcello è stata tra le protagoniste principali dell’Eyof, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, dimostrando tempra morale e uno stato di forma solido che le ha permesso di migliorarsi sul mezzo giro di pista, con il tempo di 24”22, e di salire per ben due volte sul podio, di cui la seconda vale una vittoria assieme alle altre azzurrine Alice Pagliarini, Sofia Pizzato e Valentina Vaccari.

La gioia

«Mi sembra un sogno, la felicità che provo è immensa». Le parole della giovane sprinter dell'Atletica Valeria, seguita da Andrea Sole, sono pronunciate con un filo di voce. «Dopo la finale dei 200 non ero soddisfatta pienamente. Chiaramente ero contenta però sapevo di poter fare ancora tanto». E così è stato con una staffetta svedese impeccabile. «Prima delle qualificazioni sentivo la tensione, eravamo consapevoli della presenza di nazionali di valore ma, una volta scese in pista, abbiamo dato il massimo e ci siamo qualificate con il primo tempo. In cuor nostro sapevamo di poter vincere». Una vittoria ottenuta con determinazione e intelligenza. La Marcello è stata determinante grazie a un 400 finale corso con astuzia, superando le avversarie all'interno, riuscendo poi a resistere al ritorno della Polonia seconda classificata per appena tre centesimi.

Il futuro

Un’inezia che vale un trionfo, un tassello fondamentale nella crescita di un talento cristallino dell’atletica sarda che sa bene di non doversi adagiare sugli allori. «La tensione era altissima, non sapevo come avrei potuto rendere dopo 4 gare sulle gambe. Però, quando sono partita, la stanchezza è svanita e l’adrenalina è stata più forte di tutto. Ho vissuto un’esperienza fantastica, che ricorderò sempre con gioia. Adesso riposerò un po’, per poi cominciare a lavorare in vista delle indoor del prossimo anno».