«Dettori ha ucciso, dategli l’ergastolo» 

“Ergastolo”. La parola è risuonata ieri in Corte d’Assise, pronunciata dal pm Giovanni Porcheddu, alla fine della sua requisitoria di oltre due ore nel processo per la morte di Antonio Fara, il barista ucciso sedici mesi fa nella sua abitazione di via Livorno. Il destinatario della misura, secondo il magistrato, dovrebbe essere Claudio Dettori, ospite del 47enne per due mesi e unico imputato. Per il magistrato «è emersa nel dibattimento, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità sia per l’omicidio che per la rapina impropria». Con l’aggravante della crudeltà per le modalità del delitto e per «l’abuso di relazioni di ospitalità».

Senza attenuanti

Tutti elementi che, a suo avviso, escludono «il riconoscimento di attenuanti generiche», considerati i precedenti e l’efferatezza del gesto che ha causato al Fara «sofferenze dolorosissime». Il pm ha illustrato le prove, a partire da quelle definite “regine”, ovvero le «preziosissime immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli accertamenti biologici». Dalle prime, l’attestazione degli spostamenti del giovane tra la notte del 22 aprile, giorno della scomparsa del ristoratore, alla mattina del 23 aprile con l’allontanamento del 25enne dalla casa di Antonio mentre i carabinieri si recavano in via Livorno. Dai 91 reperti biologici trovati dal Ris, l’individuazione poi «sulla scena del delitto di due soli profili genotipici: quello dell’imputato e della vittima».

«Tradito dal suo Dna»

Con il Dna di Dettori rintracciato sul martello, utilizzato verosimilmente per lo sfondamento del cranio dell’esercente: «Basterebbe questa prova genetica per inchiodarlo». Stesso discorso per l’impronta sui guanti in lattice raccolti in una busta accanto al cadavere con altri reperti: «L’assassino metteva lì tutto quello che era compromettente con l’intenzione di liberarsi del corpo». La rapina è invece dimostrata, secondo il pm, dal presunto furto dei soldi dalla busta “cassetto” del Fara, 36 banconote da cinque che servivano per il cambio al bar, sequestrate al Dettori al momento del fermo. Smontata da Porcheddu la versione alternativa dell’accusato, in cui ha escluso ogni coinvolgimento e alluso a minacce esterne, perché «illogica, contraddittoria, inverosimile» e «non supportata da nessun elemento di prova». Davanti al Collegio, presidente Mauro Pusceddu, l’avvocato di parte civile Simone Pisano ha chiesto infine per i suoi tre assistiti 400 mila euro di provvisionale più il risarcimento danni da quantificare in sede civile.