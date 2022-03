Detrazioni, rivoluzione cashback 

Tuttavia, di praticamente certo c’è che il cashback fiscale non riuscirà a sfruttare l’impianto tecnologico utilizzato per quello di Stato sui pagamenti digitali, chiuso lo scorso dicembre dopo un mezzo fallimento.

La proposta di modifica alla legge delega fiscale presentata dal Movimento 5 stelle nel corso dei colloqui di maggioranza ha incontrato il favore del Governo: i contribuenti potranno quindi presto incassare subito i rimborsi sulle spese per l'acquisto di farmaci e medicine, per analisi, visite e cure mediche o spese di tipo socio sanitario.Una misura che però, secondo i proponenti, sarà solo l’apripista per un iter di riscossione diretto delle detrazioni che riguarderà tutte le voci e non solo quelle di natura sanitaria.

Il ministero dell'Economia ha detto sì e la piccola rivoluzione del “ cashback fiscale ” che permetterà di trasferire direttamente sui conti correnti degli italiani le detrazioni sanitarie è imminente.

Proposta

La proposta di modifica alla legge delega fiscale presentata dal Movimento 5 stelle nel corso dei colloqui di maggioranza ha incontrato il favore del Governo: i contribuenti potranno quindi presto incassare subito i rimborsi sulle spese per l'acquisto di farmaci e medicine, per analisi, visite e cure mediche o spese di tipo socio sanitario.Una misura che però, secondo i proponenti, sarà solo l’apripista per un iter di riscossione diretto delle detrazioni che riguarderà tutte le voci e non solo quelle di natura sanitaria.

In realtà gli emendamenti presentati in queste settimane hanno solamente abbozzato i principi di azione senza però specificare i dettagli tecnici di uno strumento che vedrà di sicuro la collaborazione di medici, laboratori di analisi e farmacisti.

Tuttavia, di praticamente certo c’è che il cashback fiscale non riuscirà a sfruttare l’impianto tecnologico utilizzato per quello di Stato sui pagamenti digitali, chiuso lo scorso dicembre dopo un mezzo fallimento.

Ipotesi e incognite

«La grande incognita sul successo di questa iniziativa riguarderà proprio le procedure con cui verranno incassate le detrazioni – spiega Alberto Vacca, presidente dell’Ordine dei commercialisti del Cagliaritano – un iter troppo complesso rischierebbe infatti di trasformare tutto in un flop e disincentivare le richieste, soprattutto da parte di quella fascia di popolazione anziana poco abituata alle tecnologia, ma allo stesso tempo la più bisognosa di cure mediche». Stesso discorso vale per le strutture sanitarie chiamate a collaborare per la notifica dei rimborsi al Fisco: « farmacie, studi medici e di analisi potrebbero infatti dover sostenere spese aggiuntive per installare nuovi software e macchinari».

Burocrazia

Intanto il nuovo cashback ha incassato subito la soddisfazione di Altroconsumo da sempre sostenitrice di misure analoghe «perché permettono di semplificare la vita dei contribuenti e vanno nella direzione della lotta all’evasione, prevedendo come punto fermo il non utilizzo dei contanti».

I dubbi però che tra la teoria e la pratica ci possa essere più di un ostacolo non mancano. Come sarà infatti possibile trasferire le informazioni fiscali di milioni di contribuenti? E come poter scegliere davanti al farmacista, al medico o agli sportelli di Inps e compagnie assicurative se optare per il cashback o le detrazioni tradizionali da notificare al momento delle dichiarazioni dei redditi?

«Il principio di monetizzare subito le detrazioni è certamente positivo – conclude Vacca – ha il duplice effetto da un lato di contrastare l’uso del contante e quindi il più complessivo fenomeno dell’evasione; dall’altro consente in un momento così difficile per le famiglie di incassare immediatamente il diritto alla detrazione senza dover aspettare la presentazione del modello 730 ed il rimborso del datore di lavoro».

