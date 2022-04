«Detenuti tra dolore e paura» 

«Arrivano da noi con il cuore in mano, con aria timida e dimessa, si accomodano su quella sedia consapevoli della loro povertà spirituale, delle loro mancanze. Noi non diamo mai consigli, ci limitiamo ad ascoltare e a chiedere come stanno, come si trovano, proviamo a dare qualche parola di conforto», spiega.

Entrare in punta di piedi e sospendere ogni giudizio, senza la pretesa di cambiare la realtà delle cose. Varcata la soglia della casa circondariale San Daniele di Lanusei si viene a contatto con la sofferenza, il dolore, la rabbia, la frustrazione, la paura. Giuseppina Fadda, 62 anni, professoressa di Lettere originaria di Bosa e arzanese d’adozione, fa parte del gruppo volontari Caritas del progetto “Ascolta un carcerato”, partito nel 2016.

Il richiamo

«Avevo trovato un biglietto d’invito sui banchi della chiesa, è una cosa a cui pensavo da tempo. La mia curiosità è nata ascoltando l’esperienza e l’entusiasmo di mia figlia, volontaria nel carcere San Vittore di Milano», ricorda. Nella maggioranza dei casi, i detenuti che chiedono di poter fare una chiacchierata sono quelli che non hanno la possibilità di incontrare la famiglia, perché lontana o perché in qualche modo si è allontanata da loro. Il bisogno di parlare, di sentirsi ascoltati, la sensazione che di fronte ci sia qualcuno che crede in loro: i detenuti che partecipano ai colloqui sono profondamente grati per tutto questo. Si parla del più e del meno, della giornata, di problemi con gli altri ospiti, di situazioni personali, delle paure, qualcuno piange.

«Arrivano da noi con il cuore in mano, con aria timida e dimessa, si accomodano su quella sedia consapevoli della loro povertà spirituale, delle loro mancanze. Noi non diamo mai consigli, ci limitiamo ad ascoltare e a chiedere come stanno, come si trovano, proviamo a dare qualche parola di conforto», spiega.

Il dolore

Un bagaglio di sensazioni che arrivano addosso come uno schiaffo, difficile non lasciarsi sopraffare, usciti dal carcere. «Vedo che c’è questa tristezza e non la posso gestire, peggio ancora, non posso farci niente. Metterla da parte non significa non pensarci più, metterla da parte significa trovare l’antidoto per potermi ripresentare ancora ad ascoltarli. Non posso cambiare la loro realtà e portarmi a casa le sofferenze, questo me l’ha insegnato mia figlia, ma posso prenderne atto, rifletterci e lavorare perché queste cose non succedano ad altri, ad esempio con i ragazzi a scuola».

«Non sono mostri»

Le semplificazioni ci piacciono: da una parte i buoni, dall’altra i cattivi. Ma i mostri esistono davvero? «Io non sono convinta che chi sceglie l’illegalità faccia una scelta pienamente consapevole. Sono più propensa a pensare che quando l’uomo commette qualcosa di sbagliato, che noi consideriamo immorale, lo faccia più perché non ha avuto occasione di conoscere il bene. È l’ignoranza del bene che fa scaturire il male. Non voglio giustificarli ma credo molto in questo, altrimenti forse non farei parte del gruppo d’ascolto», spiega Giuseppina. Gli incontri con i detenuti diventano un arricchimento personale anche per i volontari, un modo per apprezzare la libertà e smetterla di lamentarsi, un modo per regalare del tempo che si dilata e si moltiplica. «Puoi solo ringraziare di aver potuto fare quest’esperienza un’altra volta: il loro cuore donato a dei perfetti sconosciuti che semplicemente li ascoltano. Raccogliamo dai detenuti questo dono incredibile».

