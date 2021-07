Detenuti pestati, testimonianze choc 

Caserta. Tra le tante immagini di detenuti pestati dagli agenti della Penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020 è quella di Vincenzo Cacace sulla sedia a rotelle ad aver destato probabilmente maggiore indignazione. Cacace, nonostante l'evidente disabilità, durante la violenta perquisizione - pestati quasi 300 detenuti da altrettanti agenti - viene spinto da alcuni poliziotti e colpito più volte con il manganello.

Momenti drammatici

«Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli», dice oggi con tono accorato, come se stesse rivivendo quei terribili momenti, tanto da confondere la funzionaria presente con la direttrice Elisabetta Palmieri, assente per malattia il 6 aprile 2020 e nei giorni successivi. Palmieri ha affermato che «le immagini sono agghiaccianti e hanno ferito e turbato tutti». Lo stesso Cacace accortosi dell'errore si è scusato. «Nella foga del racconto mi sono confuso, ho detto direttrice, ma volevo dire la commissaria», ha poi rettificato. «Mi hanno distrutto - racconta Cacace - mentalmente mi hanno ucciso. Volevano farci perdere la dignità ma l'abbiamo mantenuta». Nella sua testimonianza choc l'uomo parla di un detenuto abusato con un manganello. E nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Sergio Enea, la storia di questo recluso emerge in tutta la sua crudezza; è lui stesso a parlarne, a riferire di essere stato vittima di violenza, di aver cercato l'aiuto del comandante delle guardie Gaetano Manganelli (finito ai domiciliari), rimasto però inerme, e di essersi sentito dire più volte dagli agenti: «oggi qui lo Stato siamo noi». I sindacati degli agenti respingono la gogna mediatica.

Le indagini

C'è poi il ministro Cartabia, che va dritta per la sua strada di rigore, alla ricerca della massima chiarezza nel più breve tempo possibile: il Guardasigilli, dopo aver sospeso ieri i 52 agenti raggiunti dalle misure cautelari (8 in carcere, 18 ai domiciliari, 23 colpiti da misure interdittive e tre da obblighi di dimora), ha convocato infatti per il 15 luglio i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria Non ci sarà ovviamente Antonio Fullone, il responsabile delle carceri campane raggiunto dalla sospensione dal lavoro perché accusato di depistaggio e favoreggiamento.

52

agenti

Le guardie carcerarie raggiunte da misure cautelari, diciotto delle quali finite in car-

cere