«Detenuti assunti dalle grandi aziende» 

INVIATO

Uta. «Trent’anni trascorsi in cella: è difficile, molto difficile. Se sono ancora vivo è perché sono forte altrimenti sarei già all’altro mondo. E ora, grazie al lavoro in carcere, la speranza di un domani migliore, da uomo libero, è maggiore». Dalla sezione “lavoratori” del carcere di Uta, le parole di un detenuto sardo fanno riflettere. Chissà quante frasi di questo tipo ha sentito nella sua due giorni in Sardegna la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. La Guardasigilli a mezzogiorno varca il pesante cancello del penitenziario costruito a Macchiareddu proprio per dare una speranza ai detenuti. «Sono qui per firmare un accordo importante, direi storico», spiega. «Con il programma “Lavoro carcerario” inauguriamo dei progetti formativi e professionali per i detenuti nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Grazie all’intesa con nove grandi aziende, i detenuti seguiranno dei percorsi di formazione e saranno poi impiegati, con regolare contratto, in attività di rigenerazione di modem di reti dismessi e nella realizzazione e la posa delle reti in fibra ottica. Un passo decisivo verso il loro reinserimento sociale». Poi le lodi alla comunità La Collina: «Un modello di recupero dei detenuti da seguire».

I laboratori

Prima della firma, l’inaugurazione del laboratorio all’interno del carcere di Uta. Otto i detenuti impegnati. «Sono felice di far parte di questo progetto», sono le parole di Agostino, uno dei protagonisti di questa nuova avventura lavorativa. «Non sono più un ragazzo, ma spero che serva per il mio futuro. Certamente è fondamentale per i miei compagni di carcere più giovani, che potranno così avere qualcosa da giocarsi una volta liberi. È vero, se siamo qui dentro è perché abbiamo sbagliato ma meritiamo una seconda possibilità». Un’occasione di reinserimento che arriva dall’accordo tra i ministeri di Giustizia e dell’Innovazione tecnologica (collegato da Torino, per la firma, anche il ministro Vittorio Colao) e dieci grandi aziende. Fastweb, Linkem, Tiscali, Sky, Telecom Italia, Vodafone e Windtre si occuperanno del progetto di rigenerazione degli apparati terminali di rete, Open Fibra, Sielte e Sirti di quello per la realizzazione di reti di accesso alle telecomunicazioni. I rappresentanti delle società, nei loro interventi, evidenziano «l’importanza di dare un’occasione unica ai detenuti per il loro reinserimento sociale».