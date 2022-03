Dessì si (ri)dimette: «Auguri al commissario» 

Il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì ha rassegnato le dimissioni «perché – è uno dei passaggi chiave della lettera con la quale ha salutato i cittadini – la maggioranza dei consiglieri comunali ha anteposto le proprie ambizioni politiche e rivalse personali al senso di responsabilità pubblico». E dunque «non esistono, in questa maggioranza, le condizioni di orgoglio, libertà, senso civico ai quali ho pensato di poter sacrificare la mia serenità personale e familiare e senza i quali non c’è dignità e rispetto per un’amministrazione costretta ad un equilibro impossibile tra personalismi e piccoli ricatti». Dessì considera «moralmente ed intellettualmente inaccettabile dover ogni giorno fornire giustificazioni del mandato consegnatomi dai cittadini». Una carica «offesa con ogni mezzo e minacciata dai diversi banchi di minoranza e maggioranza». Per diversi consiglieri, secondo il primo cittadino, «la politica è solo un’occasione per dare risalto al proprio ego e mettersi in vetrina. È arrivato il momento di dire basta».

Il precedente

Parole molto dure quelle del primo cittadino, in carica oramai da otto anni. Che ci fossero scricchiolii all’interno della maggioranza era chiaro sin dallo scorso marzo, quando Dessì rassegnò una prima volta le dimissioni. Dimissioni ritirate alla scadenza dei 20 giorni cui seguì un rimpasto in Giunta. Rimpasto che non ha portato i frutti sperati. Stavolta è difficile che ci sia un ripensamento: «Auguro – aggiunge Dessì – buon lavoro al commissario che verrà nominato in mia vece, consapevole del fatto che potrà contare sull’efficace operato degli uffici comunali con cui ho sempre collaborato con ottimi risultati e su una situazione buona sia sotto il profilo amministrativo-contabile che sanitario». E ancora: «In questi giorni che restano mi impegnerò al massimo per compiere tutti gli atti affinché i prossimi mesi possano trascorrere senza particolari disagi per i cittadini e le attività economiche e turistiche».

Titoli di coda

Nell’ultima parte della lettera Dessì ringrazia le associazioni, il parroco don Gianni Soro, il maresciallo dei carabinieri con l’intera stazione e l’ispettore del corpo forestale. L’aria, insomma, è quella delle dimissioni irreversibili.