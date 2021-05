«Dessì ha tradito il patto elettorale» 

«Si è rotto il patto elettorale, nei prossimi giorni il nostro gruppo deciderà il da farsi. Per ora ci sarà un appoggio esterno». Parole dure quelle di Sergio Ghiani, ormai ex assessore al turismo. Il sindaco Gianluca Dessì gli ha revocato l’incarico «per aver assunto – è quanto si legge nel decreto – comportamenti incompatibili con la coesione del governo locale da ultimo manifestati attraverso pubblici diverbi con un componente della maggioranza». Stesso provvedimento nei confronti di quest’ultimo consigliere, Carlo Fadda (aveva le deleghe ma non faceva parte dell’esecutivo).

L’attacco

«Io mi sento in maggioranza – spiega Ghiani – soprattutto perché tanti colleghi consiglieri mi hanno manifestato stima e fiducia. Per il momento mi accomodo in panchina e valuterò, assieme al gruppo politico “A-mare Villasimius” di cui faccio parte, quando e se appoggiare le iniziative politiche della maggioranza. Di certo non è la stessa cosa revocare le deleghe ad un consigliere e l’incarico ad un assessore».

Ma Ghiani contesta anche le motivazioni: «Io sono una persona civile ed educata e dunque non condivido le motivazioni addotte dal sindaco. Anzi, vorrei che il sindaco Dessì mi spiegasse i veri motivi per i quali mi ha tolto l’incarico». Quello che più amareggia Ghiani «è che il sindaco non ha mantenuto la parola data, e cioè l’accordo politico preelettorale siglato in presenza di garanti esterni, accordo che prevedeva almeno un assessorato per il mio gruppo. Un gruppo determinante per la vittoria con una percentuale del 35,87 per cento dei voti. Io tra l’altro ho ottenuto 287 preferenze».

Il terremoto

Il primo cittadino ha stravolto l‘intera giunta sostituendo due assessori esterni (Paola Vargiolu e Elena Marini, entrambe hanno rassegnato le dimissioni «perché la situazione in maggioranza era complicata») con altri due assessori esterni (Veronica Utzeri e l’avvocato Vittoria Giua Marassi). «Era l’unico modo – spiega Dessì che ha tenuto per sé la delega al turismo – per cercare di mantenere gli equilibri. La situazione che si è venuta a creare dispiace molto anche a me, però se ci sono due consiglieri che litigano continuamente io non posso che revocare le deleghe ad entrambi». Quanto al patti elettorali non rispettati, «la verità – aggiunge Dessì – è che vanno rispettati da ambo le parti. Se un giocatore, pur bravo, si fa espellere ad ogni partita, io devo prendere provvedimenti affinché la squadra non resti in dieci. Questo non toglie che ho fiducia in Sergio Ghiani e mi auguro che ci dia una mano, così come mi auguro facciano tutti i consiglieri». Ma Dessì sa anche che il cammino dell’amministrazione da lui guidata da qui ai prossimi mesi non sarà facile: «I consiglieri – conclude Dessì – possono sfiduciarmi se lo ritengono opportuno. Questa è la democrazia».

