Deserto e predoni, la storia di Souley 

Passano il confine con il Mali e lì vengono bloccati dai predoni. Paura? «Sì, tanta, avevano kalashnikov e mitragliatrici. Mi volevano prendere. Gli ho chiesto di lasciarmi in nome di Allah. Sapevo che cercano bambini, non volevo stare con loro». “Sei musulmano?”. Lui li implora: «Sì, sono musulmano, lasciatemi, in nome di Dio». Lo lasciano e può proseguire insieme al fratello e agli altri ragazzini ai quali stava per toccare sorte diversa.

Souleymane è un 12enne di Gbessia, un sobborgo di Conakry, capitale della Guinea. I genitori sono morti, terzo di quattro fratelli, in casa non c’è da mangiare e il mito della ricca Europa spopola. I tiktok e i reeal di Instagram del vecchio continente arrivano anche sul cellulare di Souley e del fratello Omar, 15enne. Quelle immagini li convincono a partire. Hanno poco più di 1000 euro e decidono di raggiungere la Libia per arrivare poi in Francia.

Gli occhioni luminosi, un sorriso contagioso, i capelli neri e crespi incorniciano un viso che sprigiona la simpatia di un ragazzino di un metro e settanta. Souley ama il calcio e si allena con i Giovanissimi élite di La Palma-Monte Urpinu. È arrivato in Sardegna ad appena 12 anni per coronare il sogno giocare a pallone.

Souley sbarca a Olbia il 25 settembre di due anni fa dalla Alan Kurdi insieme ad altri 125 migranti. Sono partiti dalla Libia in gommone dove la nave li ha soccorsi mentre tentavano di raggiungere l’Europa. Quel viaggio è stato un incubo.

La famiglia

Viaggiano su vecchi fuoristrada dei contrabbandieri, macinano chilometri nel deserto. Sabbia, sabbia, sempre sabbia: «Non finiva mai». Solo qualche sosta per rifornire le auto e bere un sorso d’acqua. Poi nuovamente a mangiare polvere sotto il sole cocente.

Uomini armati

«Una sera ci fermano e ci dicono di continuare a piedi». Attraversare certi villaggi controllati da bande armate è pericoloso e non c’è merce migliore dei ragazzini. Quaranta chilometri gli dicono, ma «erano di più». Devono camminare con un contrabbandiere che li consegna a un’altra organizzazione che penserà a portarli in Algeria. Camminano sotto le stelle carichi d’acqua. “

«Chi la finisce rischia di morire e nessuno si gira per aiutarti», racconta Souley. La marcia è sfiancante: «Per fortuna eravamo allenati, ma mi sono fatto male i piedi». Le vesciche lo hanno tormentato, «la sabbia entrava ovunque, ma dovevi andare avanti se no ti lasciavano lì. Non so bene quanti giorni abbiamo impiegato per arrivare in Libia, forse cinque settimane», racconta in perfetto italiano.

Destinazione Libia

Sono diretti a Tripoli, ma all’ultimo devono cambiare destinazione: «C’è troppo pericolo, sparano molto. Meglio Zawya, è più sicuro». Lì trovano i trafficanti che garantiscono il passaggio in gommone. C’è da pagare e bisogna lavorare ma lo giudicano inadatto al lavoro. «Mio fratello invece sì, lui ha lavorato anche per me». Si dispera, ma gli viene incontro un guineano che lo aiuta. Dopo un mese arriva il segnale: «Stanotte partiamo».

Si muovono a piccoli gruppi verso la spiaggia. Appresso Souley ha poca roba, la disperazione e l’incoscienza sono dentro il suo zainetto insieme a pochi effetti personali, un cellulare e tanta voglia di Europa. Salgono su un gommone sgangherato stipati come sardine. Lo scafista è uno sconosciuto, forse un migrante pure lui. Ma si rischia di andar giù, «il gommone si è sgonfiato, e torniamo a terra».

La lunga attesa

Aspettano il nuovo segnale, che arriva la settimana successiva. Stessa organizzazione: al timone uno scafista che ha indicazione di viaggiare verso nord. I trafficanti sanno che così carica quella barca non può reggere, ma sanno anche che al largo c’è qualcuno che li raccoglierà. «Eravamo 89 e siamo rimasti in mare per 10 ore. Poi abbiamo visto la Kurdi», racconta.

L’Ong la notte tra il 19 e il 20 settembre salva 133 uomini, donne e bambini di 15 Paesi, tra cui 62 minori e un bimbo di 5 mesi. «Quando siamo saliti sulla Kurdi non riuscivamo a stare in piedi, avevamo capogiri».

Alla ricerca di un porto

Vengono rifocillati e inizia il viaggio verso un porto sicuro. L’Italia nega l’ingresso e inizia il tam tam di mail tra l’Ong tedesca e i centri di soccorso di Italia, Malta, Germania e Francia. È l’inizio degli ultimi cinque giorni d’inferno. «Eravamo infreddoliti, stanchi e avevamo fame». Il mare è mosso, hanno paura ma arriva un segnale: l’Unione Europea ha garantito all’Italia che l’80% dei 125 a bordo sarà trasferito in altri Paesi. Nel frattempo per 8 di loro arriva l’autorizzazione allo sbarco per gravi condizioni di salute. Tra questi il bimbo di 5 mesi e sua madre.

Souley a bordo conosce altri ragazzi. Parlano il francese e il mandinka, la lingua dei popoli dell’Africa occidentale, nascono amicizie, chiacchierano, pregano e sperano di diventare ricchi, magari giocando a calcio, il sogno di tutti i ragazzini del mondo, a prescindere dal colore della pelle. Ma a bordo si soffre. Sono stipati in tutti gli angoli del vecchio peschereccio. Mangiano, dormono, vivono in condizioni disumane. Ci sono una decina positivi al Covid. Improvvisamente il sindaco di Marsiglia offre l’attracco e il vecchio peschereccio si dirige verso la Francia. «Avevamo tanta paura e stavamo molto male». Il Ministero degli Interni accorda lo sbarco d’urgenza prima ad Arbatax poi ad Olbia, dove la nave arriva alle 10,30 del 25 settembre.

Divampa la polemica

La politica si fronteggia a colpi di note stampa mentre a bordo 125 esseri umani soffrono le pene dell’inferno. «Quando abbiamo visto il porto eravamo contenti, ma c’era un uomo seduto per terra che non voleva farci scendere dalla nave». Sono momenti concitati. Le telefonate si incrociano tra il Viminale e il Prefetto di Sassari, la Questura e la Capitaneria di Porto che hanno indicazione di farli scendere. Sulla banchina li attende il personale in tuta bianca e mascherina, mentre un manipolo di manifestanti, prontamente bloccati, inscena una protesta.

Souley e Omar toccano terra insieme a Issouf, Mohamed, Hamza, Karim, Maninka, conosciuti in nave. Vengono rifocillati e smistati: 38 in provincia di Cagliari, 25 a Sassari e gli altri a Oristano e Nuoro dove trascorrono la quarantena. Solo 25 restano in Italia, gli altri 100 sono stati accolti in altri Paesi. I due fratelli arrivano in un centro dell’hinterland di Cagliari il 27 di settembre. L’odissea è terminata dopo tre mesi di viaggio. Riceve la carta di identità, il permesso di soggiorno, il Tribunale nomina la tutrice e inizia la prima media. Si inserisce bene, studia e si fa voler bene. «Ho preso 10 in francese perché è la mia lingua, in italiano non va tanto bene» ma viene promosso.

In campo

Nel frattempo gioca a calcio, conosce Federico e Giacomo e diventano amici. Corrono e giocano, ma arriva la doccia fredda: la Fifa non lo autorizza. Sono stati troppi i casi di false identità e l’organizzazione che governa il calcio mondiale non vuole responsabilità nel traffico di esseri umani. Servono documenti che non è semplice far arrivare dalla Guinea. Ma Souley è tenace e ce la fa. Ora il tesseramento per La Palma-Monte Urpinu è dietro l’angolo

«È un ottimo esterno sinistro», spiegano Nicola Moi e Igor Piro, i due tecnici della storica compagine cagliaritana. «Si sta allenando con entusiasmo e impegno. Ce la faremo a farlo sentire a casa». E lui ce la sta mettendo tutta, finalmente felice.

