Derubati in villa mentre dormono  

Ladri in villa con i derubati a letto, che non si sono accorti di nulla. In Costa Smeralda è entrato in azione un Arsenio Lupin dal passo felpato, che ripulisce le residenze anche quando i proprietari sono presenti, e ama tantissimo i gioielli e in particolare gli orologi. È successo a cavallo di Ferragosto, ma anche di recente. I Carabinieri di Porto Cervo sono a caccia dei ladri che, stando alle informative arrivate in Procura, hanno messo a segno diversi colpi in Costa Smeralda e in altre località del territorio di Arzachena. Anche il personale della Polizia di Stato sta lavorando sui furti in villa, che hanno tutti le stesse caratteristiche. Nessuno scasso, nessuna cassaforte smurata e nessun atto di violenza. Ladri come fantasmi nelle notti di Porto Cervo, ma poi anelli, collier e Rolex spariscono veramente.

Colpo grosso

I ladri hanno messo a segno un furto che ne vale diversi altri messi insieme. La proprietaria di una villa, una donna franco svizzera, è stata derubata di numerosi monili. Gioielli di un valore complessivo che, stando una prima stima, è vicino ai 300mila euro. ll dato rilevato dagli investigatori dell’Arma è che i gioielli si trovavano su un mobile. Per il ladro è stato facilissimo arraffare tutto e sparire nel giro di pochi minuti. A quanto pare, i sistemi antiintrusione erano disattivati. E comunque, a causa del caldo eccessivo, moltre persone a Porto Cervo questa estate hanno dormito con le finestre delle camere spalancate. I Carabinieri stanno esaminando filmati e altro materiale acquisito dalla memoria dei sistemi di videosorveglianza attivi agli ingressi e nelle strade di Porto Cervo. Stando a indiscrezioni, le forze dell’ordine avrebbero già la prova della presenza in Costa Smeralda di personaggi con precedenti penali chilometrici. Ladri specializzati nelle “visite” delle località turistiche.

Topi d’auto

Il personale del Commissariato di Porto Cervo, guidato dal dirigente Lino Collu, avrebbe identificato i responsabili di decine di furti commessi ai danni dei proprietari di auto, mezzi parcheggiati nelle aree di sosta a ridosso delle spiagge della Costa Smeralda. Un’altra piaga estiva della Gallura.