Derubata da un falso tecnico Abbanoa 

Si è fidata di quell’uomo distinto che si è presentato alla sua porta di casa come dipendente di Abbanoa: «C’è stato un errore in una bolletta che dovrei consultare per poi restituirle dei soldi, ma mi servirebbe il resto. Ci vorrà poco». Una novantenne lo ha così accolto nell’appartamento, in pieno centro città a due passi dal Tribunale. Ed effettivamente al finto tecnico ci è voluto davvero poco: appena l’anziana si è spostata di stanza, ha raggiunto la camera da letto, rovistando in due armadi e nei cassetti di un mobile trovando quel che cercava. Ha afferrato una scatoletta con dentro dei soldi ed è scppato. Ha poi scoperto di avere tra le mani un bottino da 70mila euro, i risparmi che la novantenne conservava in casa per gli eredi.

L’allarme

Quando l'anziana si è accorta di quello che era accaduto, non vedendo più l'uomo e notando ante e cassetti dei mobili aperti, ha capito che era stata raggirata e derubata. Non ha trovato la scatola con i risparmi di una vita e ha dato l'allarme. I primi ad arrivare nell'abitazione sono stati gli agenti della Squadra volante: hanno raccolto la testimonianza della vittima, ancora sotto choc per quanto accaduto, e avviato le ricerche del finto operatore di Abbanoa. Le indagini sono poi passate nelle mani degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro. Oltre alla descrizione dell'uomo, potrebbero essere utili le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti numerosi nella zona. Potrebbero aver ripreso l'uomo entrare e uscire dalla palazzina e il mezzo usato per arrivare e poi allontanarsi. Chi avesse informazioni utili può fornirle ai poliziotti: non è escluso che il finto dipendente di Abbanoa avesse già provato nei giorni scorsi a derubare altre persone con la stessa modalità.

I consigli

Le indagini ovviamente non sembrano essere semplici. Per questo la prevenzione è sempre l'arma migliore. Così dalla questura ricordano di diffidare sempre da chi si presenta nelle abitazioni come tecnico, operaio o dipendente di Abbanoa, di società che gestiscono la distribuzione dell'energia elettrica, di compagnie telefoniche, ma anche di presunti dipendenti del Comune. «In particolare le persone anziane e sole non devono mai far entrare sconosciuti in casa. Se si presenta qualcuno contattino subito il 113 o un familiare». Un altro consiglio inoltre è quello di non custodire mai nella propria abitazione somme ingenti di denaro e oggetti preziosi. Nel caso di farlo in una cassaforte.