«Deroga controllata per le barche» 

Già nel 2017, l’allora commissario del Parco Leonardo Deri ipotizzava alcune aperture, per Mortorio, come quella «di mettere una serie di boe a pagamento, 15-20, magari gestite ad esempio da una cooperativa». Ammesso che la proposta avanzata dai quattro consiglieri trovi il consenso di tutto il direttivo, i quattro, attraverso Tommaso Gallo, precisano di essere pronti «a discutere sulla fruizione del territorio dell’area Parco da parte dei comuni vicini, sull’apertura parziale di isole ad oggi tutela integrale (per alleggerire la presenza a nord), ma nessuna deroga, in assoluto, sulla titolarità delle intere isole del Comune di La Maddalena e del Parco dell’Arcipelago, di conseguenza anche di quelle meridionali oggetto della contesa».

I consiglieri del Parco Nazionale Michele Esposito, Tommaso Gallo, Gianluca Mureddu e Maddalena Scotto annunciano lo studio di un’ipotesi di riapertura in deroga per Mortorio e Soffi. «Questo consentirebbe – afferma Esposito – di modificare gli itinerari del traffico passeggeri e le rotte del noleggio, assegnando, alle realtà frontaliere, percorsi circoscritti alle isole più vicine».

Propongono una deroga ai vincoli sulle isolette di Mortorio e Soffi, perché possano essere utilizzate dagli operatori turistici, in maniera regolamentata. Ma nessuna concessione alle rivendicazioni di proprietà avanzate dal Comune di Arzachena e che interessano anche per le vicine Le Bisce e Li Nibani.

Boe a pagamento

La contesa

Le rivendicazioni di Arzachena sulle isolette risalgono al 1991, quando i due Consigli comunali approvarono i rispettivi statuti nei quali si definivano anche i confini territoriali; sia l’uno che l’altro le individuarono come proprie. Successivamente, entrambi le inserirono nei propri Pul. Negli anni la polemica s’era stemperata, ma nel 2017 il Consiglio comunale di Arzachena diede mandato al sindaco Roberto Ragnedda di porre in essere gli atti necessari per il riconoscimento della titolarità.

Richiesta respinta dall’allora sindaco di La Maddalena, Luca Montella, che presentò alla Regione una serie di documenti; Sulla stessa posizione sono l’attuale sindaco Fabio Lai e le minoranze consiliari. Il mese scorso l’assessore regionale agli Enti Locali, Quirico Sanna, si è impegnato a un incontro per risolvere la controversia.

