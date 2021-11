Depredate le tombe dei bambini 

Fiori, vasi, portacandele e soprattutto le statuine di gesso e di plastica, come quelle di marmo e bronzo, vanno letteralmente a ruba nel cimitero di Macomer. Quelli fatti sparire in questi giorni sono tutti oggetti piccoli e di scarso valore economico, a cui i parenti dei defunti erano particolarmente legati. I ladri che hanno fatto razzie quotidiane hanno preso di mira anche gli angioletti sistemati nelle piccole tombe di bambini. «È l’ennesima volta che accade – dice Gaetano Moro, genitore di un bimbo che riposa nel vecchio cimitero di Santa Maria e che stavolta ha denunciato il furto – Avevo risistemato gli angioletti nello stesso punto dal quale erano già stati rubati l’anno scorso. In questi giorni ho girato tutto il cimitero ma delle statuine non c’è traccia. Mi dispiace, perché quegli angioletti piacevano tanto al nostro bimbo. Evidentemente a qualcuno piace fare collezione. Una cosa vergognosa».

Incursione tra i loculi

Nel cimitero di Macomer, che si appresta a diventare monumentale, i furti sono diventati all’ordine del giorno ed erano iniziati ben prima della commemorazione dei defunti. «Dalla tomba di mio marito sono spariti vasi e portacandele, ma soprattutto i fiori, che ho comprato con sacrifici – dice un’anziana signora – Vengo quasi tutti i giorni, ma evidentemente i ladri sono sempre in agguato e appena mi allontano entrano in azione». Una giovane donna aggiunge: «Mi sono recata in cimitero per annaffiare le piante nella tomba di mio padre e mi sono accorta che mancavano i portacandele che erano stati sistemati da mia madre qualche giorno prima». I fiori, come capita anche altrove, sono i bersagli preferiti. Intere confezioni sono state rubate anche il primo novembre. Eppure, il cimitero è sempre sorvegliato: qualcuno evidentemente elude i controlli degli operai che anche nei giorni scorsi hanno lavorato a lungo per rendere il cimitero accogliente e decoroso. Vasetti di bronzo e marmo, anche di grande valore, sono stati rubati dalle vecchie tombe, risalenti all’inizio del secolo scorso. Inutili le denunce.

La preoccupazione

Della grave situazione sono stati informati anche gli amministratori comunali. «La sorveglianza c’è, ma non possiamo mettere una persona in ogni angolo - commenta la vice sindaca, Rossana Ledda - Chi compie i furti, evidentemente agisce eludendo la sorveglianza. Dico però che i furti in cimitero sono una cosa vergognosa. Siamo avviliti e non possiamo che condannare quanto sta avvenendo». I ladri di fiori non hanno risparmiato manco quelli fatti sistemare dal Comune nelle varie aiuole e nei vialetti.