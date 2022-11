Deposito gas, prove di pace  

La fiaccolata organizzata tre giorni fa dal comitato di Istrumpadoglios mette a nudo la complicata partita in gioco a Torpè sulla vertenza contro la realizzazione dell’impianto di stoccaggio di Gnl che Medea-Italgas. L’opera, che andrà a concludere il progetto della rete del gas cittadino, continua a destare forte preoccupazione tra gli abitanti del rione dove è stato identificato il sito per ospitare il serbatoio del gas naturale liquido che andrà a servire il gasdotto locale.

La struttura per loro è troppo vicino alle loro abitazioni: «Va per forza di cose spostata in un'altra area alternativa e comunque lontano dalle abitazioni». Di contro la società energetica, forte di tutte le autorizzazionI, fa intendere di non voler fare alcun passo indietro e sta portando avanti i lavori di costruzione dell’impianto nel cantiere di Istrumpadoglios, senza sosta.

Il sindaco

In mezzo l’amministrazione comunale, che chiamata in causa dagli stessi manifestanti, cerca una soluzione. Il sindaco Martino Sanna, accusato dagli stessi manifestanti di non aver fatto nulla per sostenere la loro vertenza, cerca di mediare. «Confronto, dialogo e ricerca di tutte le vie percorribili per trovare una soluzione che soddisfi cittadini e società Medea-Italgas – afferma Martino Sanna – siamo impegnati ancora cercare di trovare un punto condiviso che possa far ripartire le trattative su un possibile spostamento verso un altro sito più consono».

Appello