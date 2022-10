Deposito del gas, nessun accordo 

Le speranze di una soluzione sono svanite in 40 minuti di faccia a faccia in teleconferenza. Si è concluso con un nulla di fatto il tentativo di trovare un accordo tra Comune e Medea-Italgas per spostare il deposito di stoccaggio del gas per la rete di Torpè. La società non ha accettato alcuna proposta, confermando la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto nel sito di Istrumpadoglios. Neanche la mediazione tentata dall’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, a cui si era rivolto il sindaco Martino Sanna per cercare di sbrogliare una situazione complicatissima, è servita a cambiare le carte in tavola. Lo dimostra anche il fatto che a Istrumpadoglios, nel cantiere aperto due venerdì fa dalla ditta che ha preso in subappalto la realizzazione dell’impianto di stoccaggio, i lavori stanno andando avanti.

Delusione

«Sono profondamente colpito e dispiaciuto dal risultato della riunione e dal fatto che si stia operando con troppa leggerezza sui bisogni di tante famiglie. Speravamo in un esito diverso - ha detto Sanna - non è stata accettata la nostra proposta di spostare l’impianto lontano dall’abitato, sia per i costi economici che per il tempo». Insomma, le ultime notizie non vanno per nulla a favore del comitato di cittadini che si è costituito per cercare di bloccare l’opera perché troppo vicina alle abitazioni. Una cinquantina di famiglie ha trovato il supporto dell’amministrazione comunale (maggioranza e opposizione) e di tanti cittadini.

Preoccupazione

Ora c’è il rischio che le tensioni, già alle stelle dopo l’attentato di mercoledì notte ai danni del depuratore, continuino a salire è un’evenienza che preoccupa non poco. L’intimidazione è stata condannata da tutte le parti politiche ma è andata a incrinare quel senso civico dimostrata dalla popolazione nella manifestazione pacifica di una settimana fa. Fallito l’accordo, l’ultima carta in mano agli amministratori comunali, contrari al sito di Istrumpadoglios, sono le vie legali come aveva già annunciato il sindaco: «Domani (oggi ndr) incontrerò i legali a cui affidare la nostra tutela e tutti i possibili passaggi ancora necessari affinché il deposito di stoccaggio trovi altra sede. Rinnoviamo un appello alla politica, regionale e nazionale, perché si metta a disposizione della nostra battaglia».