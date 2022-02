Deposito costiero di gas, primo step 

È bastato un articolo su una rivista specializzata per riaccendere i riflettori sul progetto del deposito costiero di gas naturale liquefatto, a Cala Saccaia. Un articolo che riportando il recentissimo step dell’iter di fattibilità, ovvero la presentazione al Mite dei documenti necessari alla valutazione di impatto ambientale, ha riportato a galla tutti i dubbi sull’impianto che dovrà produrre “energia rinnovabile a zero emissioni”. «Il Golfo di Olbia non si tocca! - scrive il consigliere regionale Pd Giuseppe Meloni, preannunciando un’interrogazione al presidente Solinas e all’assessorato all’Ambiente - Se le indiscrezioni fossero fondate oggi è più che mai necessario che l’amministrazione comunale, le forze politiche e tutti i rappresentanti istituzionali del territorio esplicitino chiaramente la ferma contrarietà rispetto alla realizzazione dei depositi del gas ad Olbia e alla conseguente circolazione delle metaniere nel golfo».

Il progetto

La conferma, oltre che sul sito web Olbiaenerclima.eu che racconta dettagliatamente il progetto della Olbia Lng Terminal S.r.l, arriva anche da Antonio Nicotra, responsabile tecnico. «Il progetto che punta all’autonomia energetica di Olbia, la Gallura e dell’intera Sardegna va avanti e ne spiegheremo tutti i dettagli in un simposio. Dobbiamo uscire dalle polemiche delle centrali che inquinano e pensare che siamo davanti a un progetto che consentirà ad un territorio, che vuole essere sano e stabile, di produrre energia a impatto zero e che rimetterà in piedi quelle attività agricole che serviranno per la raccolta della biomassa». La strategia di “Olbia Enerclima 2050” punta, infatti, a una transizione energetica, partendo dalla realizzazione di un piccolo deposito costiero da 40,000 m3 con banchina per attracco di piccole metaniere alla coltura di alghe e impianto biogas adeguati a "impatto zero" del terminale Lng, per la progressiva sostituzione dell’Lng fossile di importazione con bio-Lng rinnovabile da risorse locali.

La protesta

«Una vera mazzata sugli olbiesi e sulle politiche ambientali che abbiamo portato avanti», commenta il biologo marino Benedetto Cristo: «Noi che abbiamo combattuto il Galsi non possiamo non preoccuparci per metaniere che entreranno nella canaletta del Porto e tubi enormi che porteranno gas. Nel giorno in cui si promuove Olbia su trasmissioni come linea Verde assistiamo a mere speculazioni di imprenditori a cui non interessa il bene di Olbia.»