Denunciati i fidanzatini dalla mano lesta 

La querela presentata dal proprietario dell’immobile ha fatto scattare le indagini che, grazie ai supporti video ottenuti dal sistema di videosorveglianza, hanno immediatamente individuato i due autori. Una vicenda che è andata avanti a lungo visti i tempi burocratici da rispettare per potere ottenere il decreto di perquisizione che è arrivato solo qualche giorno fa. Dopo avere perquisito la casa dei due fidanzati, i carabinieri di Arbus hanno trovato una parte degli oggetti mancanti dalla casa di Torre dei Corsari, come le tegole che verranno restituite ai proprietari.

Nel mese di maggio, quando nelle case di Torre dei Corsari i battenti delle finestre sono ancora tutti chiusi e le strade semideserte, i due sono entrati a casa di un sangavinese sessantaseienne e hanno rubato tutto quello che poteva servire o avere un certo valore. Così via tutti i detersivi, le pedane antiscivolo in legno e alcuni tegole antiche dipinte a mano che, secondo i proprietari, avrebbero un grande valore. Ad inchiodare la coppia è stato il video registrato dalla telecamera installata dal proprietario della casa. L’uomo conosceva i due che si sarebbero introdotti in casa e per questo - in un primo momento - aveva pensato di potere risolvere la cosa in poco tempo. Tramite il sistema di messaggistica istantaneo WhatsApp, il proprietario ha chiesto ai due di riconsegnargli tutta la refurtiva per evitare una denuncia. Cadeddu e Virdis non solo si sarebbero rifiutati ma avrebbero iniziato a insultare e minacciare l’uomo che, a quel punto, si è visto costretto a denunciare.

Sono entrati in una casa di Torre dei Corsari e hanno portato via tutto quello che hanno potuto: detersivi, pedane antiscivolo in legno e qualche tegola di pregio, antica e dipinta a mano. È questo il bottino messo insieme da una coppia di fidanzati sangavinesi, Alessandro Cadeddu, cinquantunenne disoccupato e Giorgia Virdis, trentaquattrenne anche lei disoccupata. Ieri sono stati denunciati per furto dai carabinieri di Arbus.

Il fatto

Le indagini

I precedenti

Alessandro Cadeddu e Giorgia Virdis sono vecchie conoscenze dei carabinieri. I due il 6 luglio vennero trovati, in flagranza di reato, in via Vittorio Emanuele a San Gavino mentre danneggiavano con una mazza da baseball la macchina di un pizzaiolo sessantaduenne del posto. La coppia aveva distrutto il lunotto posteriore della Volkswagen Golf e graffiato tutta la carrozzeria. All’arrivo dei carabinieri i due si erano resi conto di avere sbagliato macchina poiché intendevano danneggiare una Golf uguale ma di proprietà del loro vicino di casa con cui avevano avuto una discussione poco prima.

