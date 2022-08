“Dentro”, una storia vera di abusi e violenze 

“Dentro”, ossia la messa in scena dell’incontro di Giuliana Musso con una donna e la sua storia di abusi e violenza, viene rappresentata in Sardegna per la prima volta, ma è anche una delle poche in Italia, giacché lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dalla drammaturga udinese, a causa della pandemia ha calcato pochi palcoscenici. La storia di questo testo, che porto sul palco con Maria Ariis, nasce da una coincidenza di cui non mi accorsi subito, giacché noi esseri umani abbiamo spesso lo sguardo corto. Antonio Latella, direttore di Biennale Teatro, mi aveva chiesto per la manifestazione un progetto originale che avesse per tema i tabù e la censura. Io gli dissi di no perché non avevo niente da raccontare. Negli stessi giorni però, incontrai una signora che mi riferì di una storia di nascondimento della verità, una storia di violenza. Lì per lì non colsi la singolare coincidenza. Poi capii. Mi resi conto che dovevo raccontare quella storia. Non era la violenza che volevo mettere al centro della narrazione».

E infatti, Giuliana Musso, attrice, ricercatrice, autrice, tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine (Premio Cassino Off 2017 e Premio Hystrio 2017 per la drammaturgia, Premio della Critica 2021 assegnato dall'Associazione Nazionale Critici di Teatro), è molto contenta di portare in scena “Dentro”.

«Si dice sempre che la bellezza salverà il mondo, ma io non lo credo. È la compassione che salverà il mondo, il com-patire, il patire insieme. E glielo dico perché lo so, l’ho provato. C’è stato un periodo della mia vita in cui stavo male, un periodo difficile, e mi hanno aiutato le persone, la loro vicinanza, il loro abbraccio. E guardi, erano persone che ho conosciuto qui, in Sardegna. La loro amicizia ha guarito la mia sofferenza. Anche perciò amo quest’isola. Sì, è vero, la bellezza dei luoghi è prorompente, ma a me piace il vostro carattere, la vostra anima. Avrei voluto essere nata qui».

Jerzu

Una storia vera se volete sul palco del Festival dei Tacchi (questa sera a La Cantina, Ierzu, 21.30). Non era in programma, i Cada Die, che organizzano il Festival da ventitré edizioni, glielo hanno chiesto perché è stato annullato il previsto spettacolo di Paolo Rossi.

Il dolore

«“Dentro” non è uno spettacolo su questo tema, e neppure sull’esperienza della vittima, ma su di noi, su come ci comportiamo quando ci troviamo nei pressi di qualcuno che ha subito una sopraffazione; su come reagiamo dinnanzi al dolore degli altri. Perché non riflettiamo abbastanza su quanto il nostro sguardo sia importante, e faccia la differenza per chi soffre. Il tabù non è la violenza. Non è la violenza ciò che nascondiamo. Ciò che rimane fuori dalle nostre narrazioni è la sofferenza di chi subisce. Quello è il vero tabù, il dolore degli altri. Quello dev’essere svelato, guardato, abbracciato, e trasformato.

C’è un altro spettacolo che ho scritto e che si chiama “La fabbrica dei preti”, in cui descrivo i seminari degli anni ’50 e ’60 che hanno formato una generazione di sacerdoti. Ebbene, in questo lavoro uno dei protagonisti dice: sai, sono le persone che ci guariscono, sono le relazioni che ci aiutano a stare meglio. Ecco, anche “Dentro” ci invita a donare agli altri uno sguardo più attento e premuroso».

