Dentro il Geovillage ville vacanza gratis agli amici dei politici 

«Quei nomi non devono uscire, altrimenti sarà scritto un altro libro»: frammenti di frasi, registrati dai finanzieri agli inizi del 2020, con le microspie attivate negli uffici del Geovillage. Qualcuno parla delle case per vacanze costruite dalla Geosviluppo e il problema è solo uno per chi sta conversando senza sapere di essere intercettato, il problema sono i nomi delle persone che occupano gli edifici, realizzati nella zona industriale di Olbia.

L’ordinanza della gip Caterina Interlandi, che ha disposto l’arresto per presunta turbativa d'asta di Gavino e Fabio Docche, si occupa delle case vacanza e ne racconta la storia. Una vicenda quantomeno imbarazzante e infarcita di interrogativi che ora, come chiede la stessa gip, è al centro di un’indagine ad hoc della Procura di Tempio. Un nuovo capitolo del caso Geovillage, coperto da massimo riserbo.

La signora Vip

Gli intercettati (compresi dipendenti del Cipnes) parlano delle case vacanza “occupate da persone legate a politici locali, senza il pagamento di alcun corrispettivo”. I pm stanno approfondendo la questione sulla base delle intercettazioni ambientali, inserite dalla Guardia di Finanza nelle informative indirizzate ai pm. Gli investigatori lavorano per sapere chi ha utilizzato gli immobili (spesso gratuitamente, stando agli atti) e soprattutto chi è l’ospite per la quale la villa è stata costruita “a immagine e somiglianza, come lei voleva”. Stando all’ordinanza, quel nome è importante, più di quello degli altri ospiti che hanno usato le case senza sborsare un centesimo.

Variante provvidenziale

La gip Caterina Interlandi inserisce il tema delle case vacanza, anche per fare emergere (in un’ottica che accoglie l’impostazione dei pm) i rapporti stretti tra Gavino Docche e il Cipnes. Le case vacanza (scrive la gip) vengono costruite grazie ad una “provvidenziale” variante urbanistica del Cipnes, in un’area dove erano previsti un campus universitario e impianti sportivi. La giudice segnala che (stando anche ad un indagine del Corpo Forestale) gli immobili non possono essere utilizzati con la destinazione di edilizia residenziale privata, ma per i soggiorni vacanza, con contratti di pochi mesi.

Ma il tema vero è un altro. Il personale delle Fiamme Gialle, coordinato dal capitano Carlo Lazzari, e i finanzieri della Tenenza di Tempio, isolano alcune conversazioni intercettate, indicate espressamente dalla gip. Perché le frasi registrate pongono degli interrogativi. Chi sono i politici che potevano disporre degli immobili gratis per persone a loro vicine? Quale è stato il corrispettivo per l'uso gratuito da parte di diversi soggetti? Perché un immobile era utilizzato dalla compagna di un uomo, indagato per riciclaggio dalla Procura di Tempio?

I quesiti sul Tribunale

Venerdì Gavino e Fabio Docche (difesi dagli avvocati Pietro Carzedda, Pasquale Ramazzotti e Bruno Cuccu) saranno interrogati dal gip. A breve sarà sentito anche Aldo Carta (assistito da Marzio Altana) per il quale è stata chiesta la misura della sospensione. In queste ore, altre domande corrono negli uffici giudiziari. Ad esempio, perché il Tribunale ha affidato la gestione del Geovillage a una società, secondo i pm, inadempiente (la Real Effegi srl di Fabio Docche). E poi c’è la nota riservata del 2018, con il quale il curatore fallimentare Giancarlo Fenu, segnalava ai giudici il pericolo di una turbativa d'asta. Che fine ha fatto?

Il dettaglio

Uno degli immobili sarebbe stato utilizzato dalla compagna di un uomo indagato per riciclaggio dalla Procura

di Tempio