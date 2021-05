Denise, nuova inchiesta 17 anni dopo 

PALERMO. Il primo atto è stato ascoltare una collega, l’ex pm di Marsala Maria Angioni, ora giudice a Sassari, protagonista nell’ultimo mese di clamorose esternazioni su un giallo che sembra non avere soluzione: la scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita nel nulla a Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. La Procura di Marsala torna a indagare sul caso e ha sentito come persona informata sui fatti la giudice Angioni, che all’epoca della scomparsa era in servizio a Marsala e svolse i primi accertamenti. Lo scopo è fare luce su eventuali depistaggi e falle in una inchiesta andata avanti per anni.

«Intercettati informati»

La scelta di ascoltare Angioni nasce dalle sue dichiarazioni in tv, quando ha stigmatizzato la mancanza di collaborazione dei testimoni e, soprattutto, ha usato parole molto dure nei confronti degli investigatori ai quali dopo la scomparsa di Denise vennero delegate le indagini. «Abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo capito che dopo tre giorni tutte le persone sottoposte a intercettazioni già sapevano di essere sotto controllo. A un certo punto, quando ho avuto la direzione delle indagini, ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse, nel disperato tentativo di salvare il salvabile», ha rivelato.

Olesya Rostova

È l'ennesimo colpo di scena di una storia complicata che, un mese fa, era arrivata in Russia, dove una emittente, Tv1, ha presentato in studio, ipotizzando che potesse essere Denise, Olesya Rostova, una giovane in cerca dei genitori dopo 17 anni di lontananza forzata. L’esame del gruppo sanguigno della ragazza, però, ha smontato l’ennesima falsa pista rivelando che non c’è corrispondenza con quello della bambina scomparsa.

Tra accuse di tv trash, tensioni tra il conduttore e il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, si è chiuso anche quest'ultimo capitolo della storia della bimba di Mazara. A 17 anni dalla scomparsa, dopo innumerevoli segnalazioni, un processo alla sorellastra accusata del rapimento e assolta e un presunto pentito che ha parlato dettagliatamente dell’omicidio della bambina, la vicenda tiene ancora tutti col fiato sospeso.

