Denatalità, la provincia è un caso 

Varca i confini del Sulcis e si guadagna la ribalta internazionale la battaglia della sindaca di Villamassargia Debora Porrà per la fruizione del parto indolore nel Sulcis Iglesiente. La sua richiesta di maggiori servizi per potenziare il percorso di nascita e la petizione sul parto in analgesia firmata da 34 sindache ed altri 100 amministratori sardi, sono state raccolte dal prestigioso quotidiano on line britannico The Guardian e poi rilanciato sul periodico domenicale The Observer.

L’analisi

In “Italy’s birthrate is falling. Maybe the storks can help” (Il tasso di natalità in Italia è in calo. Riusciranno a sopperire le cicogne?) viene analizzato il drastico calo di nascite che l’Italia da tempo fronteggia (nel 2020 nati 16 mila bambini in meno rispetto al 2019) evidenziando le forti differenze tra realtà in controtendenza. Nelle parole di Porrà, il Sulcis Iglesiente diviene dunque paradigma di tutta l’isola e della sua maglia nera nazionale in fatto di natalità al contrario di quanto accade nel comune di Ultimo (3 mila anime circa, nella provincia autonoma di Bolzano) dove il sindaco Stefan Schwarz vanta da tempo una media di 40 nascite all’anno e pensa di moltiplicare gli asili e ampliare le scuole. Certo, si parla del ricco Alto Adige ma per Porrà nel Sulcis e nell’isola è principalmente l’assenza di servizi ad incidere: «Nel 2020 il Sulcis ha fatto registrare appena 340 parti e faticosamente siamo riusciti ad ottenere l’ennesima deroga (rispetto al dato di 500 nascite) per tenere aperto il reparto maternità (unico per il territorio) del Cto di Iglesias, senza il quale il dato sarà ancora peggiore in futuro. Manca un adeguato sostegno al percorso di nascita e manca la possibilità del parto indolore, una lacuna che aumenta la mobilità passiva verso Cagliari mettendo sempre più a rischio il nostro punto nascite».

Il confronto

Nel confronto con la zona di Bolzano (dove dal 2005 si garantisce forte supporto alle famiglie) stride la differente attenzione alla genitorialità. «Non abbiamo mai avuto un piano sociale serio. E inutile distribuire denaro alle persone se queste non fruiscono di servizi di supporto». Porrà fa riferimento anche al Rosa Parks, il primo asilo nido comunale del paese attivato nel settembre 2019 e in grado di offrire 23 posti per bimbi da 3 mesi a 3 anni a fronte di rette decisamente sostenibili: «Per noi è uno sforzo enorme che richiede ingenti risorse ma non ho mai ricevuto un centesimo per la gestione. Si tratta di una questione tutta politica: siamo una Regione autonoma ma forse la nostra autonomia vale meno di quella della provincia di Bolzano».

