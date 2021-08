Denaro pubblico ai non bisognosi: dieci sotto accusa 

Decine di migliaia di euro fuoriusciti dalle casse del Comune tra il 2010 e il 2014 per confluire nelle tasche di chi, indicato come persona che necessitava di un sostegno economico, in realtà povero non era e neanche era stato inserito nell’elenco dei bisognosi dai competenti Servizi sociali. Nove i destinatari di aiuti non dovuti, uno il funzionario pubblico sul cui tavolo passavano le pratiche illecite per un totale di dieci indagati e un esborso non dovuto, secondo l’attuale ricostruzione investigativa, pari a 266.266,79 euro.

Il dipendente

Al centro di tutto ci sarebbe l’ex dipendente comunale Luigi Ragatzu, 45 anni, che da istruttore direttivo incaricato della gestione informatizzata dei procedimenti di “affido e appoggio dei minori e degli adulti anziani” avrebbe firmato il via libera alla liquidazione del denaro. Il pubblico ministero Andrea Vacca gli contesta il falso materiale e informatico e il peculato, reato quest’ultimo del quale devono rispondere anche i beneficiari degli aiuti economici: Sonia Bernardetta Carta, 49 anni, Anna Delogu, 80, Maria Luisa Mandis, 70, Caterina ed Elena Marcangeli, 37 e 21, Luciana Murgia, 62, Maria Santina Pilleri, 47, Antonio Pinna, 73, Omar Pinna, 44. Il pm ha chiuso le indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, che si presenteranno davanti alla giudice delle udienze preliminari Lucia Perra il primo dicembre assistiti dagli avvocati difensori Roberto Delogu, Federica Sanna, Anna Rita Dionisi, Sergio Tocco, Luigi Porcella e Claudio Cadeddu.

La scoperta

La vicenda era emersa quando negli uffici comunali era cambiata la guida amministrativa. Il nuovo dirigente aveva controllato tutti i documenti e scoperto che qualcosa non tornava. L’esatto calcolo delle fuoriuscite e il loro raffronto con i requisiti dei beneficiari aveva fatto scattare la denuncia in sede penale e contabile. In quest’ultimo caso Ragatzu era stato condannato in primo grado nel 2017 a restituire al Comune una somma consistente per aver attuato una «falsificazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi economici erogati» dall’amministrazione cittadina tra il 2010 e il 2014. L’inchiesta della procura ordinaria invece si è conclusa solo di recente.

Il sistema

In base alla ricostruzione investigativa, Ragatzu inserendo nel sistema “HiperSic” riguardante le determinazioni con l’impegno di spesa e le successive liquidazioni realizzava «una pluralità di atti pubblici informatici materialmente falsi» (cioè l’autorizzazione dirigenziale «alla liquidazione di contributi in favore» di innumerevoli persone «in realtà non assistite dai Servizi sociali») e anche «ideologicamente falsi» (i mandati di pagamento «in favore dei medesimi soggetti» emessi sulla base di «inesistenti determinazioni» col via libera alle erogazioni da parte «del responsabile del settore Servizi sociali»). Il peculato fa riferimento all’esborso e alla ricezione del denaro pubblico: Ragatzu ne aveva la disponibilità per il suo ruolo, i beneficiari l’avrebbero ottenuto senza diritto. Nel dettaglio: a Carta erano stati liquidati 17.305 euro, a Delogu 6.320, a Mandis 47.530, alle Marcangeli rispettivamente 33.780 e 12.670, a Murgia 3.670, a Pilleri 53.110, ai Pinna 41.930 e 49.951.

RIPRODUZIONE RISERVATA