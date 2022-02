demontis, volo tricolore 

Il guizzo vincente del purosangue, che vale un titolo italiano e il nuovo record sardo Under 18: Andrea Demontis ha fatto suo ieri il salto con l’asta ai Tricolori Indoor Allievi ad Ancona, con la superba misura di 4,80. Una gara entusiasmante quella dell’alfiere del Cus Cagliari, allenato dalla madre Francesca Dessì, che lo ha visto duellare con Lorenzo Schiavon dell’Assindustria, secondo con 4,60. Demontis esordisce a 4,45 poi 4,50, un errore a 4,55 e poi 4,60 al secondo tentativo. Schiavon è in testa ma Demontis non demorde e fa 4,65. Schiavon alza l’asticella a 4,70 ma commette due errori mentre Demontis al terzo tentativo agguanta la misura. Entrambi a 4,75 sbagliano ma il cagliaritano ha un percorso più lineare che gli consente di fare suo il titolo, il secondo dopo il trionfo tra i Cadetti.

Il record regionale

Galvanizzato dalla vittoria già in tasca, Demontis rilancia e al primo colpo sigla 4,80, settima misura al mondo stagionale tra gli Allievi e primato sardo di categoria. Sino a ieri lo condivideva con Graziano Flore dell’Atletica Oristano che nel 1981 realizzò 4,10 a Milano, adesso lo ha migliorato di 70 cm! «Siamo molto felici, la prova di Andrea è stata di grande carattere», le parole dell’allenatrice. «La sua è stata una gara in crescita, in cui ha mantenuto la concentrazione negli istanti decisivi. Peccato non essere riusciti a fare 4,90 ma è normale vista la stanchezza. Ora pensiamo alle outdoor, consapevoli di poter crescere tanto».

La velocità

Le soddisfazioni non terminano qui per l’atletica sarda, grazie a una bravissima Elisa Marcello (Atl. Valeria) che ha conquistato un eccellente argento sui 200 con il suo nuovo personale di 24”72, dopo essersi già migliorata in batteria con 24”85: corsia 5 per l’allieva di Andrea Sole, falcata fluida, elegante e mai scomposta, piedi che avanzano rapidi e in spinta che le consentono di progredire negli ultimi 50 metri facendosi forte anche di una buona oscillazione delle braccia, disegna bene le curve e in rettilineo avanza decisa. Doti importanti che valgono un secondo posto di spessore al primo anno di categoria, oltre che un netto passo in avanti a livello cronometrico. Tra le donne, sempre nell’asta, poca fortuna per Benedetta Cadeddu (Libertas Campidano) alla prima gara della stagione, quarta con 3,35. Tra lei e il podio una caviglia malconcia. Nella 4x200 dodicesime le ragazze dell’Ichnos con 1’51”52.