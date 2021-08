Delta, Sardegna osservata speciale 

L’Isola resta classificata con un rischio moderato, lo spettro della zona gialla non si allontana a causa di incidenza e occupazione di posti letto nelle terapie intensive più alti in Italia. Resta aggrappata alla zona bianca per i ricoveri nelle aree mediche anche se, registra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale è aumentata all’8% (tetto massimo, fissato al 15%, comunque ancora lontano). Ieri poi si sono aggiunti altri 400 nuovi casi e soprattutto tre decessi.

A livello nazionale «L’incidenza settimanale evidenzia un ulteriore leggero aumento dei casi diagnosticati e si mantiene sopra la soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti», certifica la Cabina di regia riunita ieri.

I dati regionali

L’unità di crisi regionale ieri ha registrato altri 400 nuovi casi (due giorni fa erano 435). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.400 test, con un tasso di positività del 4,7% (era a 6,3% giovedì). Due le noti dolenti. La prima è che si sono registrati tre decessi: una donna di 79 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna, e due uomini di 75 e 77 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. La seconda è che aumentano i ricoveri Covid nelle terapie intensive arrivando a 23 (+1 rispetto a due giorni fa). Cala invece di una unità il numero di ospedalizzati in area medica, 128 in tutto. Cagliari continua ad essere la zona più colpita seguita a ruota dal Sud Sardegna.

Il monitoraggio

Gli esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, riuniti ieri per valutare l’andamento della pandemia dal 2 all’8 dichiarano che «18 Regioni/Provincie autonome sono a rischio epidemico moderato, le restanti 3 a rischio basso». Non solo, «La circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia», addirittura il 91% dei casi.

La Sardegna in questa settimana ha fatto registrare 1.716 nuovi casi, e ben 91 focolai; la stima dell’indice Rt medio è di 1,09. In continua crescita l’incidenza: 136,2 casi ogni centomila abitanti tra il 23 e 29 luglio, diventati 138,4 tra il 30 luglio e il 5 agosto e infine 141,8 tra il 6 e il 12 agosto. Numeri che danno il primato nazionale alla Sardegna. E’ del 5,3% la positività nell’Isola.

Ricoveri nell’Isola

Se quindi restano stabili, sopra la soglia del 10%, i ricoveri Covid nelle terapie intensive, crescono invece toccando l’8% quelli nelle aree mediche. E' questa la fotografia dell’Agenas riferita al monitoraggio di ieri sull'andamento dell'occupazione nelle regioni di reparti ed intensive.

Hotel Covid

I consiglieri regionali dei Democratici Giuseppe Meloni, Gianfranco Ganau, Giampietro Comandini, Salvatore Corrias, Cesare Moriconi, Rossella Pinna, Valter Piscedda e Roberto Deriu di Liberi e Uguali ieri hanno presentato un’interrogazione «sulla mancata disponibilità di posti in strutture ricettive idonee e autorizzate ad ospitare soggetti, non residenti in Sardegna, riscontrati positivi al Covid 19 e collocati in quarantena obbligatoria» evidenziando le difficoltà di molti sindaci a trovare informazioni.

«Comportiamoci bene»

«C'è un'ampia circolazione di varianti altamente trasmissibili, come la Delta, e dato anche il periodo estivo che comporta tante aggregazioni è bene mantenere dei comportamenti prudenti e correre a vaccinarsi», ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

I numeri in Italia

Sono 7.409 i nuovi casi (7.270 due giorni fa). I decessi sono stati 45 (giovedì erano 30), per un totale di 128.379 vittime. Confermato il tasso di positività al 3,3%. Purtroppo aumentano ancora le degenze: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +58 (3.033 il totale), quelli in terapia intensiva sono +17 (369 in tutto).

RIPRODUZIONE RISERVATA