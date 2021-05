Delogu, è scontro tra Assl e Ats 

Appena inaugurato, il Punto di primo intervento del Delogu di Ghilarza diventa già un caso. Non solo scatena polemiche sulla sua utilità e l'opportunità di ricorrere alla formula dei “medici in affitto” ma adesso rischia di innescare un incidente diplomatico tra Assl e Ats. Il commissario dell’Assl Antonio Francesco Cossu, alla vigilia dell’apertura del reparto, ha inviato una lettera al commissario dell’Ats Massimo Temussi sollevando una serie di perplessità e sostenendo di non essere stato coinvolto nelle scelte e «declinando ogni responsabilità». Una nota pesante tanto che ieri dall’azienda oristanese ci si è affrettati a chiarire che si trattava solo di questioni organizzative, ma sembra evidente che il caso Ghilarza con la gestione del Punto di primo intervento (Ppi) è sempre più delicato.

La lettera

Nel documento, inviato anche al direttore sanitario Ats Giorgio Carboni e al direttore sanitario del presidio ospedaliero unificato Sergio Pili, il commissario ha esaminato una serie di questioni sulla nuova organizzazione del Delogu chiedendo chiarimenti sulle dotazioni tecnologiche affidate alla struttura, ma anche sui percorsi assistenziali e i mezzi da utilizzare per il trasporto dei pazienti in altri presidi. Ancora ha chiesto se per le attività previste si «è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dagli organismi della Regione attraverso il Servizio accreditamento dell’Ats», tanto più che l’attività non è stata prevista nei vecchi locali del Ppi ma è stata sistemata in altri spazi (all’esterno spicca la targa Centro emergenza territoriale). Nella lettera inoltre vengono chiesti lumi sulla tipologia di prestazioni che la struttura dovrebbe erogare, considerato che «per Ghilarza non hanno ancora trovato applicazione le indicazioni previste dalla Rete ospedaliera approvata nel 2017 e quindi nessuno ha mai autorizzato il Centro di emergenza territoriale».

I dubbi

Cossu ha inoltre ricordato che i codici bianchi normalmente pagano un ticket di 25 euro e che i “medici in affitto” non possono utilizzare il ricettario convenzionato, ma possono fare solo le ricette bianche. ed ecco i dubbi sulla reale possibilità di accedere ai servizi del presidio ospedaliero unificato e prescrivere farmaci, esami o consulenze che invece finirebbero per risultare a carico dell’utente. Infine il commissario ha chiesto chiarimenti sulla predisposizione del percorsi “sporco-pulito” visto che al Delogu c’è un reparto Covid.

La Assl

In una nota l’azienda chiarisce che non esiste alcuna contrapposizione con l’Ats, anzi entrambe si dicono «amareggiate per il fatto che vengano divulgate comunicazioni riservate che, se estrapolate dal contesto, assumono un significato completamente differente da quello reale». E ancora: «In quella lettera si intendevano affrontare alcuni aspetti organizzativi alla vigilia dell'apertura del nuovo servizio. Aspetti che, nelle successive interlocuzioni con i vertici Ats, sono stati chiariti e risolti. Nessun conflitto dunque, ma una collaborazione franca e costruttiva tra Ats e Assl di Oristano, con il solo obiettivo di tutelare la salute dei cittadini».

