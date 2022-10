Delitto Giobbe, nipote a processo 

Una famiglia divisa da una tragedia attorno alla quale ruota un delitto. Quello di Esperino Giobbe, 73 anni, trovato esanime il 17 ottobre del 2020 nelle sua azienda di Valiche nelle compagne di Orotelli.

Ieri un nipote della vittima è comparso davanti ai giudici popolari della Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Mauro Pusceddu (a latere Luisa Rosetti).

Famiglie divise

Da una parte sul banco degli imputati la pubblica accusa, con il sostituto procuratore Jacopo Andrea Ghironi, che ha chiamato a rispondere del delitto il nipote della vittima, Gian Michele Giobbe, 41 anni, difeso dagli avvocati Lorenzo Soro e Gian Mario Pittalis. L’allevatore di Orotelli è l’unico accusato del delitto dello zio. Per l’altro nipote, Gian Mario Giobbe, 42 anni, inizialmente indagato in concorso con Gian Michele, a maggio è arrivata la richiesta di archiviazione, ora al vaglio del gip.

Dall’altra parte nell’aula di giustizia la zia e le cugine dell’imputato, moglie e figlie di Esperino, parte civile con gli avvocati Giuseppe Mocci e Gianfranco Flore, che chiedono sia fatta piena luce sul tragico evento che ha travolto tutta la famiglia. Ieri è stato aperto il processo, subito rinviato al 17 ottobre con l’incarico per la trascrizione delle intercettazioni.

Delitto o tragedia?

Inizialmente si pensò a una tragedia perché il corpo dell’allevatore venne trovato dai nipoti in un recinto dove c’era una mandria e uno dei vitelli aveva un corno spezzato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ottana e del Reparto operativo di Nuoro. Alcuni dettagli non convinsero gli investigatori, come le ferite localizzate solo sul capo della vittima e degli schizzi di sangue su una parete, che correvano ad oltre un metro e mezzo dal pavimento. Ad incastrare Gian Michele Giobbe sarebbe stata una macchia di sangue dello zio in uno scarponcino, dna repertato dopo le perquisizioni in casa. Ieri i legali dell’imputato (sperando in una futura riforma della normativa) hanno fatto richiesta di accedere al rito abbreviato. Attualmente per reati in cui è previsto l’ergastolo, tra cui l’omicidio dove come in questo caso, e contesta anche l’aggravante della crudeltà, non è previsto che si possa accedere a riti alternativi come il giudizio abbreviato che consente lo sconto di un terzo della pena.

