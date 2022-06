Delitto Fara, l’imputato lascia l’aula 

Tensione in aula nella Corte d’Assise di Sassari, ieri, durante la seconda udienza del processo contro Claudio Dettori, accusato di aver ucciso il barista Antonio Fara il 22 aprile dello scorso anno. Una seduta apertasi con la censura da parte del presidente Mauro Pusceddu per il “gravissimo comportamento”, queste le sue parole, tenuto dal 24enne nei confronti del proprio avvocato d’ufficio Piera Meloni la scorsa settimana. Invitato poi dal giudice a decidere se partecipare o meno al processo, Dettori abbandona l’aula scortato dagli agenti della penitenziaria tra gli applausi di parenti e amici della vittima mentre, subito dopo, la sua legale rimette l’incarico.

Le testimonianze

La tensione verbale dell’inizio si trasmette nella testimonianza dei testi chiamati a deporre dal pm Giovanni Porcheddu. «Per me Antonio era come un padre», dichiara Mirko Pinna, suo figlioccio e il primo a recarsi la mattina del 23 nell'abitazione del 47enne in via Livorno 6, preoccupato perché questi non si era recato al lavoro nel bar di via Luzzati. «Bussavo - afferma - ma nessuno rispondeva». I carabinieri, accorsi poco dopo, scoprono il cadavere indirizzati peraltro, come riporta il tenente della Compagnia dell’Arma di Sassari Antonio Onida, da una telefonata al 112 partita dal cellulare intestato a Dettori. È il colpo di scena della mattinata: l’ascolto delle parole concitate impatta nella Corte con il suo riferimento a “un omicidio” nella casa del Fara. Onida ripercorre poi anche il momento in cui, la sera, con un collega ritrova il ventenne a Carbonazzi: «Ho tenuto con lui un basso profilo - riferisce - quando ha provato a reagire l’abbiamo immobilizzato».

L’orrore

La perquisizione rivela un coltello a serramanico, 497 euro, droga mentre gli esami del Ris di Cagliari in via Livorno portano alla luce uno scenario di sangue: «Abbiamo rilevato - dice il capitano Enrico Concas del Reparto - tracce ematiche rilevanti in cucina, sulla porta, nelle sedie capovolte». Nel resoconto il comandante si sofferma sui coltelli sparsi nel sottopiano, sulle ferite del morto e su una in particolare: «Quella con una morfologia circolare sulla nuca, procurata da un oggetto contendente». Forse un martello ritrovato proprio dal Concas ai piedi del muro di cinta. Quel perimetro esterno inquadrato da alcune telecamere collocate in via Napoli così come sull’ingresso di via Livorno, occhi elettronici decisivi per la ricomposizione degli eventi e per l’accusa. Lunedì prossimo la terza udienza con diversi testimoni in programma e un nuovo avvocato per Claudio Dettori.