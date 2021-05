Delitto Fara, Dettori resta in cella 

Claudio Dettori, 24enne accusato dell’omicidio del barista Antonio Fara, 48 anni, lo scorso 23 aprile, resta in carcere. Il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso degli avvocati difensori Marco Salaris e Claudio Mastandrea. Per le motivazioni occorre aspettare. Il giovane indagato avrebbe dovuto comparire ieri mattina davanti ai giudici Elena Meloni, Valentina Nuvoli e Giampaolo Piana, lo aveva concordato con i suoi legali, ma una pura formalità gli avrebbe impedito di presenziare. Con i suoi legali aveva concordato di riferire davanti al giudice quelle dichiarazioni rilasciate già spontaneamente all’interrogatorio di garanzia quando aveva proclamato la sua innocenza.

Gli indizi

La decisione del riesame arriva senza troppe sorprese, gli indizi contro l’indagato sono forti. Gli avvocati della difesa aspettano di poter consultare la perizia forense dei cellulari: «Speriamo che i messaggi possano fare un pò di luce», auspica Salaris. Intanto Dettori continua a dichiararsi estraneo ai fatti anche se l’impianto d’accusa resta solido. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate nel condominio di via Livorno, dove è avvenuto l’omicidio, e quello dello stabile di fronte collocano il 24enne sulla scena del crimine, secondo l’accusa, nel frangente dell’omicidio e lo ritraggono poi, quando lascia l’appartamento per una decina di minuti, mentre danneggia una telecamera prima di rientrare nell’appartamento di Fara per restarvi tutta la notte.

Poi la mattina dopo la chiamata del giovane ai carabinieri, definita auto indiziante, poco prima del ritrovamento del cadavere: «C’è stato un omicidio».

Tasselli mancanti

Per completare il quadro accusatorio mancano due tasselli importanti: il dna sui reperti biologici rilevati dai tecnici della scientifica che dovrà essere comparato con quello dell’indagato e la perizia forense sui telefoni. Nei cellulari le ultime conversazioni tra i due potrebbero rivelare un movente. Anche la difesa attende di poter visionare le consulenze tecniche: «Quando avremo il quadro più chiaro - spiega Mastandrea - potremo profilare una linea». Dettori, recluso nel carcere di Bancali, terminati i 14 giorni di isolamento anti Covid per tutti i nuovi ingressi, si trova nel regime ordinario di detenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un massacro

Antonio Fara, 48 anni, barista, è stato massacrato nella sua casa il 23 aprile scorso, sotto accusa Claudio Dettori, 24 anni, un giovane che aveva ospitato