Delitto di Orune, due indagati e nuove perquisizioni 

Potrebbe essere vicina a una svolta l’indagine per il delitto di Mauro Antonio Carai, l’allevatore di 74 anni di Orune, ucciso ferocemente con tantissime coltellate (ben oltre le 15 ipotizzate inizialmente) lo scorso fine settimana nelle campagne a pochi chilometri dal paese: due nomi sono finiti nel registro degli indagati. A sei giorni dal delitto, ieri mattina i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Nuoro, dopo avere interrogato nei giorni scorsi decine di persone, hanno eseguito perquisizioni mirate alla ricerca di indizi e prove. Nulla altro per ora trapela su un efferato e violento omicidio, su cui gli investigatori stanno lavorando notte e giorno per cercare di assicurare l’autore o gli autori alla giustizia.

Le indagini

Top secret i nomi e il possibile movente che però gli investigatori ritengono sempre più legato al mondo delle campagne e in particolare alla zona dove l’anziano allevatore aveva il bestiame e lavorava quotidianamente. Durante le perquisizioni sarebbero stati eseguiti anche dei sequestri di materiale, che sarà analizzato dagli esperti con la speranza per gli inquirenti di avere riscontri alle prime ipotesi investigative.

Il movente

Quello di Carai, è stato un delitto che ha profondamente scosso tutta la comunità orunese. Un omicidio violento, d’impeto ma commesso da chi aveva un forte astio nei confronti dell’anziano allevatore, e che per gli inquirenti, fino a quel gesto omicida, deve aver comunque dato altri segnali di ostilità verso l’uomo. Un livore talmente forte da scatenare improvvisamente una «ferocia» inaudita sul corpo dell’allevatore colpito da tantissime coltellate e poi, forse, gettato in un fossato per nasconderlo alla vista delle auto che transitavano sulla vicinissima Statale 389 (distante una ventina di metri) e assicurarsi la fuga, e per evitare che gli altri allevatori in transito potessero scorgerlo immediatamente. Anche se in campagna quella scena non poteva certo passare inosservata.

Il delitto

Il corpo dell’anziano allevatore è stato scoperto venerdì notte, attorno alla mezzanotte, da uno dei sette figli. Ma Carai era lì esamine ormai da alcune ore. Per il medico legale la sua morte è da collocare in un orario prossimo alle 20.30, quando il sole stava ormai tramontando. Carai non usava il cellulare, non lo aveva. Per questo la famiglia non ha provato a contattarlo diversamente. Solo a un certa ora hanno deciso di andare a cercarlo, trovandolo riverso in un piccolo fossato. La sua auto parcheggiata, senza le chiavi, che non sarebbero state trovate all’interno, tutto attorno un’estesa chiazza di sangue a testimoniare quella mattanza eseguita ore prima.

Caria forse è sceso dal mezzo per discutere con qualcuno che conosceva: la lite poi il coltello e i tanti fendenti, di cui almeno uno fatale al collo. La speranza per gli investigatori è che gli assassini, in uno scenario di tanta violenza e, utilizzando un’arma da taglio che necessita l’avvicinarsi alla propria vittima, abbiano compiuto diversi errori, tra i quali quelli di essersi sporcati di sangue. La fretta di coprire il loro gesto, che non sembra pianificato, può aver dato agli inquirenti qualche elemento di vantaggio nelle indagini per trovare una soluzione a un delitto così violento.

