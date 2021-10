Delitto di Natale, una resa dei conti 

Un omicidio preparato meticolosamente, dopo una persecuzione durata mesi e una bruciante provocazione: è questa la storia del delitto nella discoteca BluStar di Ossi, commesso notte di Natale del 2019, almeno secondo i giudici della Corte d’Assise di Sassari. Nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna di Giuseppe Dibo Elias (25 anni di carcere) ritenuto il responsabile della morte del coetaneo, Giovanni Fresi. La Corte, presieduta da Massimo Zaniboni, esclude reazioni istintive o l’impeto, nella condotta di Dibo Elias (28 anni, di Ittiri). La morte del sassarese Giovanni Fresi (stessa età del giovane condannato) secondo i giudici è stato l’esito di una persecuzione culminata in una serie di episodi (fine 2019) che purtroppo sono stati l’antefatto di una reazione violentissima e mortale. I giudici non hanno creduto minimamente ad un delitto d’impeto. Fresi venne accoltellato nel dicembre di due anni fa, ma la guerra con Dibo Elias risale almeno al 2018.

Braccati

La narrazione dei fatti parte dall'amicizia tra due ragazzi, due giovani che si muovono insieme nel mondo del piccolo spaccio, sino a quando un debito di 1500 (per una partita di marijuana) li trasforma in accerrimi nemici. I giudici definiscono Fresi, avversario e persecutore di Dibo Elias. Persecutore a tal punto che la famiglia del ragazzo ittirese è costretta a scappare. Scrivono i magistrati: «Nella primavera del 2018 Dibo Elias fu costretto a nascondersi in campagna per sfuggire ad una spedizione punitiva organizzata nei suoi confronti. Emigrò quindi in Olanda ove, tuttavia, non riuscì a trovare un lavoro stabile». Anche la madre di Dibo Elias lasciò l’Isola.

Provocazione finale

L’escalation arriva nel dicembre del 2019, stando alla sentenza. Fresi aggredisce verbalmente la ex di Dibo Elias. dicono i giudici: «tanto da indurlo di lanciare una sfida al suo avversarlo per vendicare raffronto subito».