Delitto di Ghilarza, pestato a morte per duemila euro  

Ucciso per duemila euro. Per quei risparmi che Tonino Porcu custodiva a casa e che gli sono stati portati via nella notte tra lunedì e martedì. È uno dei primi tasselli che si aggiunge alla fine tragica del pensionato, 78 anni, trovato morto nella sua casa in pieno centro a Ghilarza. Altre risposte arriveranno dall’autopsia che nella tarda serata di ieri non era ancora terminata sul corpo dell’anziano e dagli accertamenti scientifici sul sangue e sulle tracce biologiche ritrovate nell’abitazione.

La ricostruzione

Secondo i primi accertamenti Tonino Porcu potrebbe essere stato preso di mira da qualcuno che conosceva bene le sue abitudini. Anche sette mesi fa aveva subito un tentativo di furto nell’abitazione adiacente, dove poi era stato appiccato fuoco forse per far sparire le tracce. Dopo quell’episodio si era trasferito nella casa a fianco, a due passi dalla chiesetta di Sant’Antioco. Viveva da solo e qui tra le pareti in pietra custodiva dentro una scatola una parte dei risparmi della pensione ma anche delle rendite degli affitti di alcuni locali ereditati dalla famiglia (complessivamente circa duemila euro). Uno o più malviventi sono andati a colpo sicuro e, dopo aver rovistato tra cassetti e mobili, hanno trovato la scatola con i soldi. L’ipotesi è che Tonino Porcu si sia accorto della presenza di estranei che non si sono fatti alcuno scrupolo e lo hanno pestato a morte.

Le indagini

Gli aspetti da chiarire sono ancora tanti e gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Marco De Crescenzo, stanno cercando di mettere insieme tutti i tasselli. Gli uomini della Scientifica anche ieri mattina erano nella casa di via Regina Elena (sotto sequestro insieme al garage e all’altro edificio dove spesso il pensionato trascorreva le giornate) per raccogliere i vari elementi. Tracce di sangue sono state rinvenute nella stanza da letto dove il 78enne è stato ritrovato senza vita, col volto tumefatto e traumi al capo, dalla donna che lo aiutava nelle faccende domestiche. Ma sono state trovate tracce ematiche anche nel bagno e in altri ambienti. Adesso si attendono gli esiti degli esami scientifici per stabilire a chi appartiene tutto quel sangue: se fosse diverso da quello dell’anziano, potrebbe ricondurre a uno dei malviventi. Ed è un altro dettaglio che potrebbe segnare la svolta nelle indagini per arrivare a individuare i responsabili della brutale aggressione. Gli investigatori stanno visionando anche i filmati delle telecamere della banca (secondo indiscrezioni sarebbe stato segnalato il passaggio di un’auto sospetta) e soprattutto cercano di ricostruire il percorso che i killer spostandosi a piedi potrebbero aver fatto per arrivare e poi scappare dalla casa dell’allevatore in pensione. Potrebbero essere entrati dal retro, passando da un terreno confinante con un orto: appoggiata al muro c’è una scala in legno che, secondo il fratello Raffaelino, fino a qualche giorno prima non c’era. Sono state raccolte numerose testimonianze dei vicini e dei conoscenti, sono stati sentiti la donna che lo ha trovato, il nipote Marco e il fratello. L’ultima volta era stato visto lunedì sera, seduto sulla panchina nella piazzetta dove spesso trascorreva i pomeriggi; poi il rientro a casa e poco dopo dietro il portoncino grigio, chiuso alle sue spalle, la tragedia.