Delitto del lago: un’esecuzione senza pietà 

Non solo non hanno avuto alcuna pietà ma avrebbero persino provato gusto anche nel terrorizzare Manuel Careddu lungo quella strada buia e senza ritorno. «Le modalità del delitto manifestano non solo malvagità ma anche piacere nel causare alla vittima sofferenze fisiche e morali non necessarie». Così scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari confermando le condanne all’ergastolo per Christian Fodde, a 30 anni per Riccardo Carta e a 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta per l’omicidio del diciottenne di Macomer. Un verdetto, pronunciato il 1 febbraio, che sarà impugnato: i difensori dei tre ragazzi di Ghilarza presenteranno ricorso in Cassazione.

La sentenza

I giudici ripercorrono la pagina nerissima del 18 settembre 2018 quando nel primo pomeriggio Christian Fodde, all’epoca ventenne, aveva deciso di ucciderlo perché risentito dal comportamento di Manuel che aveva minacciato la fidanzata Giada Campus e poi aveva incolpato lo stesso Fodde di non pagare i debiti di droga. Poi aveva pianificato l’omicidio insieme agli altri giovani (tra loro anche Nita Cosmin l'altro minorenne condannato in Appello a 16 anni così come la ragazza) scegliendo anche gli attrezzi da utilizzare e attribuendo a ognuno un ruolo preciso. Verso le 22 la trappola per Manuel, convinto a raggiungere una persona che avrebbe saldato il debito di 600 euro. I giudici insistono: nessuno ha cambiato idea sull’intenzione di far fuori Manuel. E che dopo nessuno si è realmente pentito.

L’esecutore

Sulle sponde del lago Omodeo la brutale esecuzione. Manuel Careddu era stato colpito alle spalle con una piccozza da Fodde, che poi gli aveva legato mani e piedi «per poi colpirlo ripetutamente e con accanimento con una pala» sotto gli occhi degli altri ragazzi. L’avvocato Aurelio Schintu ha puntato sulla perizia psichiatrica sostenendo che Fodde avesse assunto sostanze stupefacenti. «Fodde era lucido, in grado di concepire un programma criminoso complesso». Per l’avvocato il movente era la paura di dover interrompere la relazione con la fidanzata ma i giudici ricordano che lo stesso Fodde ha ribadito che la spinta a uccidere era stata il «comportamento irrispettoso di Manuel». E la Corte ritorna sulla crudeltà: durante il viaggio, Careddu era stato «inutilmente terrorizzato con la spaventosa descrizione della pericolosità dell’uomo che avrebbero dovuto incontrare». E ancora affermare “io me la rido, quello di ammazzare va bene, ma è il dopo”, per i giudici equivaleva a dire che uccidere non era stato un problema, la difficoltà era depistare le indagini.

I complici

Il legale di Carta, l’avvocato Angelo Merlini, ha insistito sul fatto che il giovane non fosse consapevole dell’intenzione di uccidere. Ma secondo la Corte «tutti per la buona riuscita del piano sapevano bene cosa avrebbero dovuto fare». I giudici ricordano che è stato Carta a tenere fermo Manuel prima che Fodde lo legasse; infine Carta partecipa al delitto anche se gli altri complici sono solo dei conoscenti, «è capace di partecipare a un omicidio solo perché qualcuno glielo chiede, come se si trattasse di fare una cosa qualsiasi».

L’avvocato Antonello Spada ha sempre ribadito che il ruolo di Matteo Satta è stato marginale, che aveva tenuto i telefonini senza sapere le intenzioni del gruppo. Per i giudici, invece, anche Satta è a conoscenza del piano, già dal pomeriggio, e sa che tenendo i telefoni, i suoi amici sarebbero risultati lontani dal luogo del delitto. Adesso l’ultimo atto.

