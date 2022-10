Delitto Carai, i gemelli dal gup 

Compariranno il prossimo 23 novembre davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, i gemelli Giuseppe e Mauro Contena, 51 anni, accusati dell’omicidio del vicino di pascolo Mauro Antonio Carai, 74 anni, assassinato con oltre 35 coltellate il 27 agosto di un anno fa a Su Cumonale ’e susu, nelle campagne del paese, a pochi metri di distanza dalla statale 389. La fissazione dell’udienza arriva dopo la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio fatta dal sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori, che ai due gemelli ha contestato anche l’aggravante della crudeltà.

Senza pietà

Una crudeltà ben descritta nel capo di imputazione dove l’accusa sottolinea come l’omicidio sia avvenuto in concorso tra i due gemelli. In poche parole c’è l’immagine di tutta la violenza con cui è stato assassinato Carai. Un’istantanea shock: l’allevatore fu colpito con almeno 35 coltellate su tutto il corpo. Non fendenti precisi, ma le lame probabilmente sono state trascinate a sottolineare una rabbia inaudita, una violenza estrema, forse con l’obbiettivo di produrre più danno possibile. Fendenti che hanno sfigurato il corpo dell’allevatore sul volto, sul collo, sul torace e sulle braccia quando probabilmente ha tentato di parare i colpi, ma anche in pancia «fino a causarne lo scannamento e l’eviscerazione».

I sospetti

I due gemelli Carai, difesi da Luigi Esposito, erano finiti a Badu ’e Carros nel dicembre del 2021 con l’accusa di essere gli autori del delitto maturato - secondo l’accusa - per attriti tra vicini di pascolo. Ai gemelli Contena, durante una perquisizione vennero sequestrati dei coltelli, ma da un successivo incidente probatorio, non vennero trovate tracce della vittima sulle armi da taglio. Fu sequestrata anche una pistola illegale. Un’arma che portavano sempre con loro, perché avevano paura di un’eventuale vendetta. Gli inquirenti lo sapevano, perché durante le indagini sentirono i colpi di prova indirizzati a un cartello stradale. A incastrare i Contena, accusati anche di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma clandestina e danneggiamento, il Dna della vittima trovato attraverso un altro incidente probatorio nelle loro auto. La parte offesa è rappresentata dall’avvocato Pasquale Ramazzotti.