Deledda, ora è guerra di perizie 

L’ennesimo colpo di scena nell’intricata vicenda della scuola media Grazia Deledda potrebbe essere una nuova perizia. Il Comune sta valutando se disporre nuove verifiche per chiarire una volta per tutte se l’edificio di via Santu Lussurgiu, chiuso dallo scorso novembre, è a rischio crollo oppure no. Nuovi calcoli, quindi, dopo quelli allarmanti messi nero su bianco dalla società d’ingegneria Blt & Partners di Cagliari e ritenuti poi errati da successivi controlli disposti dalla Procura della Repubblica che nel frattempo aveva aperto un’inchiesta e messo sotto sequestro l’immobile.

La novità

Il primo cittadino resta cauto: «Gli atti sono ancora coperti da segreto istruttorio - dichiara Lutzu - pertanto non conosciamo le ragioni che hanno portato la Procura a ritenere inesatte le valutazioni dei tecnici incaricati dal Comune. Non è escluso che l’amministrazione disponga una terza perizia». Anche perché, se fosse confermato, l’errore non sarebbe da poco. Nella relazione stilata dagli ingegneri cagliaritani dopo le verifiche portate avanti tra giugno e ottobre, lo scenario appariva inquietante: «L’immobile - si legge nel documento - non possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi e sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno e non è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato». Chiusura immediata e migrazione di massa per circa 200 studenti che hanno concluso l’anno scolastico divisi tra la primaria di via Solferino e la secondaria di viale Marconi.

I costi

L’unica certezza in una vicenda dai contorni ancora molto nebulosi, sono le fatture inviate dalla Blt & Partners al Comune per il lavoro svolto. La spesa complessiva per il servizio di valutazione e classificazione del rischio sismico e per il certificato di idoneità statica della sola Grazia Deledda supera i 20 mila euro: nei giorni scorsi il dirigente Roberto Sanna ha firmato un ulteriore impegno di spesa di 1.700 euro quale onere aggiuntivo per lo svolgimento delle verifiche non previste in appalto. «Fondi ministeriali per l’adeguamento della vigente normativa sismica» precisa l’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna. Il finanziamento, dell’ottobre 2019, è di 17 mila 280 euro, integrato dal Comune con uno stanziamento di 4 mila 320 euro. Se l’amministrazione intenda tutelarsi e chiedere un risarcimento nel caso in cui la perizia, come sostiene la Procura della Repubblica, si rivelasse errata è ancora presto per dirlo.

Gli scenari

Dall’edificio di via Santu Lussurgiu sono scomparsi i sigilli, anche se restano i dubbi sul futuro. Difficile immaginare una riapertura, visti i problemi, più volte denunciati dall’associazione Ex esposti amianto, per la presenza di amianto. Intanto in via Amsicora procedono le verifiche per la certificazione antisismica e di idoneità statica nell’ex Frassinetti. Una corsa contro il tempo per completare i lavori e permettere agli studenti di tornare a scuola nelle nuove aule.

