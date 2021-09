Deledda, festa con pochi affari 

«Per il momento non siamo stati coinvolti, non conosciamo neppure il programma - esordisce Gigi Stochino, albergatore barbaricino - Le celebrazioni deleddiane potrebbero generare importanti ricadute sulla città di Nuoro e sul suo territorio. Però, ci piacerebbe saperne qualcosa di più: non si è vista neppure una locandina. Per ora le prenotazioni scarseggiano». Cultura ed economia appaiono distanti. Intanto, ieri dall’istituto Ciusa di Nuoro hanno presa il via gli eventi per il 150esimo anniversario della nascita della scrittrice premio Nobel, alla presenza del governatore Christian Solinas.

Gioia e incertezza

Le celebrazioni deleddiane suscitano sentimenti contrastanti, perlomeno agli occhi degli imprenditori della ricettività. L’aspetto culturale non si discute, è il caposaldo di una serie di appuntamenti ancora in divenire. Sulla pagina web “150graziadeledda.it” gli elementi sono risicati, evidenziano solo il convegno inaugurale. Di fatto, non agevolano il compito di chi ama programmare i cosiddetti mesi di spalla, magari con pacchetti turistici in grado di conquistare i visitatori indecisi. «Non siamo a conoscenza di un piano per accogliere i turisti - dichiara Gian Luca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro e di Federalberghi Sardegna - Sicuramente albergatori e ristoratori si stanno preparando, le attese sono grandi ma al momento non si conosce alcun calendario degli eventi». Gigi Stochino aggiunge: «Mi piacerebbe pubblicizzare gli eventi sul sito dell’hotel. Cosa posso dire ai clienti? Non so nulla».

L’ottimismo

Emerge dalle parole di Luigi Crisponi, nonostante tutto. «Le celebrazioni deleddiane potranno essere un grande traino per il nostro territorio - afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Nuoro, che è anche un albergatore - Tutto questo si potrà riverberare positivamente sull’azione economica portata avanti dalle istituzioni, con un ampio coinvolgimento delle forze imprenditoriali della nostra Isola». La Barbagia e l’intera Sardegna guardano al domani con ottimismo, nel segno della Deledda. «È un’icona della donna sarda, con lei la nostra terra è entrata nel dibattito culturale e letterario del mondo intero - ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, dopo aver deposto una corona di fiori nella chiesetta della Solitudine che ospita le spoglie della scrittrice - Grazia Deledda, che è arrivata al Nobel, merita di stare nel Pantheon mondiale della letteratura. La sua opera rappresenta un unicum nel panorama sardo e italiano e merita di essere conosciuta».