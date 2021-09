Deledda, eventi senza studenti 

Roma, Stoccolma, Dubai, San Pietroburgo. I progetti sono ambiziosi, le mete da raggiungere con gli eventi deleddiani sono di sicuro impatto. E le scuole di Nuoro? Dalle parti di Santu Predu, in quei vicoli cari al Nobel, in tanti attendono delucidazioni. «Non conosciamo alcun programma delle celebrazioni deleddiane, abbiamo preso parte all’evento inaugurale con una nostra classe ma non sappiamo altro - confessa Antonio Fadda, preside del liceo classico Asproni - Mi sembra doveroso sperare che i nostri ragazzi vengano coinvolti, stiamo parlando della nostra concittadina più illustre. Attendiamo con fiducia comunicazioni. Per il momento, come sempre proveremo noi a dare ai ragazzi il senso del valore di questa donna».

Informazioni cercansi

Con l’evento di martedì scorso si è rotto il ghiaccio, alla presenza del presidente della Regione Christian Solinas. Le celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita dell’autrice di “Canne al vento” hanno preso il via con la partecipazione degli studenti dell’istituto Ciusa di Nuoro e dell’Alberghiero di Tortolì. «Alle altre scuole è arrivato solo un invito indirizzato al dirigente di turno per poter partecipare all’iniziativa in video-conferenza - afferma Josepha Serusi, preside dell’Istituto comprensivo 2 Borrotzu di Nuoro - Al di là del caso specifico, comprendiamo il problema degli spazi e le misure anti-Covid, il problema è che a oggi i ragazzi non sono stati coinvolti in alcun modo o contattati per eventuali eventi futuri».

La programmazione

È il vocabolo che va per la maggiore tra i dirigenti degli istituti scolastici cittadini. E se la pandemia stravolge tutto e impone continui cambiamenti, per le celebrazioni deleddiane in tanti auspicavano un approccio differente, meno votato all’improvvisazione. «Controllo spesso la posta elettronica ma non mi pare che siano arrivate novità, niente di niente - prosegue Serusi, dirigente di un istituto da circa 850 iscritti - A mio avviso, se avessero voluto coinvolgere le scuole, avrebbero dovuto farlo alla fine dell’anno scolastico, in vista dell’avvio del prossimo. Avrei preferito proporre al collegio dei docenti una nostra programmazione nei primi giorni di scuola». Poi, Serusi puntualizza, non si tira indietro: «Se adesso dovessero arrivare proposte, cercheremo senza dubbio di partecipare. D’altronde, stiamo parlando di un premio Nobel per la letteratura, dobbiamo essere orgogliosi di questa donna, oltretutto negli anni poco valorizzata. Tuttavia, con un invito fatto recapitare per tempo, avremmo potuto programmare nel modo migliore qualsiasi iniziativa».