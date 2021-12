Dèlè gioca la carta Sanremo Trend e lancia il nuovo singolo “Sardegna” 

La sua musica il prossimo settembre potrebbe spalancargli le porte dell’ Ariston, dove alla 35^ edizione del Sanremo Trend, il cantante capoterrese Enrico Leonello, in arte Dèlè, cercherà la consacrazione per tornare magari un giorno nello stesso teatro come concorrente del Festival. Prima di potersi esibire nella città dei fiori, il cantante sardo dovrà superare la concorrenza degli altri otto artisti del suo girone, ammessi come lui alle finali di zona, denominate Live tour Sanremo Trend. Ma approdare all’atto finale della kermesse che si terrà alla fine della prossima estate è solo il primo degli obiettivi fissati da Enrico Leonello, che ha chiuso il 2020 togliendosi parecchie soddisfazioni.

La vetrina

«Il Sanremo Trend è una vetrina importante, da questo contest sono venuti fuori artisti del calibro di Gianluca Grignani e dei Modà – racconta Leonello - , la direzione artistica mi ha scelto dopo aver ascoltato il mio brano, intitolato “Resta qui”, ed aver visionato altro materiale presente sul web». Tra i lavori apprezzati dagli addetti ai lavori della rassegna sanremese c’è anche “Sardegna”, l’ultimo singolo di Dèlè: «Il brano parla del mio amore per l’Isola, dei suoi profumi, dei suoi colori, del calore della sua gente, e della malinconia che prova chi, come me, è costretto a lasciarla: nonostante viva in Abruzzo da oltre vent’anni la Sardegna è parte della mia vita. Sono in gara per arrivare alla kermesse finale di questo concorso, ma il sogno è quello di entrare un giorno dalla porta principale dell’Ariston come concorrente del Festival».

Il video

Sette singoli incisi in un anno, un album all’orizzonte: i video delle canzoni di Dèlè, realizzati con la tecnica della video animation, collezionano migliaia di visualizzazioni. «Mi sono affidato al videomaker di Capoterra Oscar Colizzi, che ha realizzato i video dei miei ultimi tre singoli – spiega il cantante di Capoterra - , dopo il successo di “Resta qui”, il brano “Sardegna”, in appena una settimana, ha già collezionato 13mila visualizzazioni e 100mila streaming. Per adesso continuo a scrivere e ho già pronto un pezzo tutto da ballare per la prossima estate: il 2022 sarà anche l’anno in cui avrò la possibilità di esibirmi in una trasmissione televisiva, di recente ho passato le selezioni per partecipare a “Tù sì que vales”». Enrico Leonello vanta anche un curioso primato: per venti settimana una sua canzone è rimasta nella classifica dei brani più ascoltati in Colombia, ed è stato trasmesso dalle cinque radio più importanti del paese. «Si intitola “Gelosia”, ed è un pezzo reggaeton – racconta Enrico Leonello - , oltre a raggiungere 95mila visualizzazioni su YouTube, lo hanno ascoltato in 72 Paesi ed è stato presente in 171 playlist: devo ammettere che è stata una bella soddisfazione. Negli ultimi mesi si sono accorte di me alcune case discografiche: nel frattempo continuo a scrivere canzoni, presto i singoli usciti in questi mesi verranno raccolti in un album».