Delcomar, sentenza rinviata 

Per ora ninente sentenza, ma una perizia che chiarisca una volta per tutte se i traghetti della Delcomar rispettavano i criteri del bando pubblicato dalla Regione per assegnare i collegamenti tra la Sardegna e le isole minori di Carloforte e La Maddalena. Il colpo di scena è arrivato ieri, quando la giudice Cristina Ornano è uscita dalla camera di consiglio annunciando non la lettura del dispositivo, ma un’ordinanza che di fatto riapre l’istruttoria del processo in abbreviato agli armatori Franco Del Giudice e del figlio Enzo Giorgio, accusati di falso, frode in pubblica fornitura, truffa e attentato alla sicurezza dei trasporti. Per entrambi il pm Giangiacomo Pilia aveva chiesto due condanne a 6 e 4 anni di reclusione.

Il colpo di scena

Lunedi 4 luglio, dunque, la giudice Ornano assegnarà l'incarico ad un proprio perito: un ingegnere navale che dovrà esaminare i traghetti e chiarire se rispettassero i criteri chiesti dalla Regione nel bando. Le due consulenze presentate nel corso del processo abbreviato, quella dell’accusa e quella della difesa, hanno raggiungo conclusioni totalmente divergenti: per l’esperto della Procura alcune navi non sarebberi state idonee ai disabili, costretti senza ascensore ad effettuare il viaggio restando in auto e senza poter salire nei punti di ristoro. Per il consulente della difesa, invece, i traghetti rispettavano i criteri fissati dal bando. Terminata la discussione, visto che non c’erano repliche, la giudice si è ritirata in camera di consiglio per la sentenza, ma anziché tornare in aula col dispositivo è rientrata con un’ordinanza che pone quesiti da chiarire, questa volta ad un perito che lei stessa nominerà.

L’inchiesta

Oltre ai due armatori a processo ci sono anche le società Delcomar srl e Delcoservizi srl, chiamate in causa per la responsabilità amministrativa. L’intera flotta, ma anche immobili e quote societarie, sono ancora gestite da un amministratore giudiziario dopo il sequestro preventivo da 64 milioni di euro firmato dal gip Ermengarda Ferrarese al termine dell’inchiesta della Procura affidata alla Guardia di Finanza. A difendere gli armatori ci sono gli avvocati difensori Massimo Massa e Marcello Vignolo, assieme ai legali Massimo Ledda e Matteo Pinna. L'inchiesta era scattata anni dopo la gara che la Delcomar si era aggiudicata dalla Regione Sardegna, nel 2016, un contratto della durata di sei anni per l'importo complessivo, esclusa Iva, di 70,1 milioni di euro, con opzione di estensione del servizio fino a 9 anni per un totale di oltre 104 milioni. Terminata l’indagine, la Procura aveva chiesto il sequestro ritenendo che alcuni dei traghetti usati non risponderebbero alle disposizioni previste dal bando in materia di accessibilità per disabili e persone anziane. La vicenda è complessa e in aula c’è stata una battaglia tra consulenti ed esperti nominati Procura e difese. Ora la giudice ha deciso che l’ultima parola spetterà sì ad un ingegnere navale esperto in materia, ma sarà lei a nominarlo in qualità di perito.