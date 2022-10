Deiola, quel piacere di segnare  

Deiola e la rete, per anni, si sono dati del “voi”. Poi, lo scorso anno, il centrocampista ha rotto il ghiaccio: 4 centri in campionato (miglior bottino tra i professionisti e terzo cannoniere dietro Joao Pedro e Pavoletti) più altri 2 in Coppa Italia. Quest'anno, in Serie B, ha dovuto aspettare nove giornate per entrare nel tabellino dei marcatori. Un gol classico da mezzala, con la palla che arriva da destra e lui che si inserisce dall'altra parte, tutto solo, per firmare il 2-0. «Sono felice per il gol», spiega a fine gara, «ma soprattutto per la prestazione della squadra. Abbiamo dato un segnale importante, ci tenevamo. Adesso dobbiamo continuare così. Volevamo vincere, ma ora dobbiamo essere dei martelli e pretendere ancora di più». Un gol segnato, un altro sfiorato nella ripresa. Ma anche a Genova proprio Deiola era stato il rossoblù più pericoloso. «Lo ammetto, giocare da mezzala mi piace, è il mio ruolo preferito. Ma sto dove mi dice il mister e mi metto a disposizione sua e della squadra». Di certo in campo, visto che anche Liverani, come i suoi predecessori, un posto tra i titolari glielo trovano sempre. E ieri contro il Brescia di Cellino ha totalizzato la nona presenza su nove giornate, la sesta da titolare. Arrivando in cifra tonda con i gol segnati in rossoblù, visto che tra A, B e Coppa Italia è arrivato a quota 10 in 114 partite.

Il gol per Alessandro Deiola sta diventando una sorprendente e altrettanto piacevole abitudine. Lui che in carriera non è stato certo un goleador, dallo scorso anno ha scoperto la bellezza del mettere la palla nel sacco. E ieri eccolo comparire all'improvviso nell'area del Brescia, a fari spenti, e insaccare il gol del 2-0, primo centro stagionale. Con una dedica semplice quanto scontata: «La rete è per mia moglie Debora».

Gol è bello

Tutti insieme

Da vice capitano, Deiola spiega anche i motivi del ritiro anticipato: «Come gruppo abbiamo deciso di andare un giorno prima in ritiro per dare continuità alla bella prestazione di Marassi. Volevamo compattarci, essere ancora più squadra. Abbiamo deciso noi perché ci tenevamo a fare bene e vincere». Quella col Genoa potrebbe essere una delle tappe fondamentali di questa stagione: «Perché lì abbiamo fatto una bella prestazione dal punto di vista caratteriale. Col Brescia ci siamo ripetuti, aumentando la qualità e la cattiveria sotto porta. Adesso speriamo che questa vittoria ci aiuti ad avere maggior coraggio e consapevolezza nei nostri mezzi».

Riprendiamoci la A

Una vittoria ritrovata e che riporta serenità. Anche se qualche sofferenza di troppo c'è stata: «Ma oltre al gol, non abbiamo subito un tiro in porta. Abbiamo sofferto, però abbiamo anche avuto le occasioni per chiuderla prima, siamo stati bravi a rimanere sempre in partita e non abbiamo mai avuto la percezione, in campo, di non vincerla». Deiola parla poi da capitano, ricordando il dolore della retrocessione: «Dal primo giorno di ritiro noi che c'eravamo abbiamo cercato di far capire a tutti quanto abbiamo sofferto e quanto sia importante per noi questo campionato. Per questo lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo. È un campionato difficile, vogliamo dare continuità a questa vittoria. Magari, con i miei inserimenti, segnando qualche altro gol».

