Deiola: «La strada è lunga» 

Torino. Il Cagliari torna con la quarta vittoria stagionale nelle sacche, sempre col 2-1 che è una garanzia di successo. Ma stavolta, la firma è di due bomber poco abituati a finire nel tabellino. Per Raoul Bellanova si tratta della prima volta in Serie A, mentre Alessandro Deiola ha bissato il gol realizzato a inizio 2022 con la Sampdoria, contro quel Torino cui aveva segnato, con la maglia del Lecce, la prima rete nel massimo campionato.

Dedica speciale

Dopo due pali, ecco anche il gol. Pesantissimo. Con una classica azione da quinto, partendo da destra per chiudere un’azione nata a sinistra. Bellanova lo aspettava da tanto, come ammesso anche giovedì in trasmissione a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it. Ed eccolo il gol tanto atteso, una rete speciale che non poteva non avere, da parte dell’ex Bordeaux, una dedica altrettanto speciale. «Sono molto contento per il mio primo gol in A», aveva spiegato a fine primo tempo, «e voglio dedicarlo all’Ucraina, per il duro momento che sta passando». Una dedica ribadita, a fine partita, col post su Instagram: «Il primo gol in A e tre punti importantissimi».

Una gioia per tutti

Ma la firma decisiva l’ha messa un altro rossoblù poco incline a finire tra i marcatori. Un gol da applausi («alla Messi», dirà Mazzarri nel dopo gara), che ha regalato i tre punti e che ha cancellato gli errori sotto porta di lunedì scorso col Napoli: «Vuol dire che col Napoli non era destino segnare». Il gol è arrivato ieri ed è stato festeggiato con la corsa sotto la curva dei 400 tifosi rossoblù presenti all’Olimpico: «Sono andato da loro perché ci salviamo tutti insieme e loro stanno dando un grande contributo. Quell’esultanza è stata uno sfogo, ma non dobbiamo mollare un centimetro. I tifosi ci stanno dando una mano, stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo. Era giusto ringraziare anche loro».