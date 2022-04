Deiola: la mia giornata perfetta 

«È stata la mia giornata perfetta». Felice come una Pasqua, è proprio il caso di dirlo, Alessandro Deiola. Che anche dopo la partita, col cuore è ancora là, sotto la Curva Nord. Perché la giornata perfetta è fatta di attimi e quello del 42' del primo tempo non potrà dimenticarlo mai. Il cross dalla destra di Marin, il numero 14 di San Gavino entra in area a fari spenti e segna l'1-0. Ed è subito gioia: la corsa sotto la curva, il tuffo in mezzo ai tifosi, il cuore che batte all'impazzata. Un cuore rossoblù, come quella maglia indossata ieri per la centesima volta. Una ricorrenza festeggiata nel migliore dei modi. «La mia giornata perfetta», ripete a fine gara. «Cento presenze con questa bellissima maglia, la maglia della mia terra, il gol che ci ha regalato i tre punti, una vittoria importantissima per il nostro cammino».

La felicità

Deiola è ancora lì, sotto la curva. «Sono pronto a morire in campo per il Cagliari», disse lo scorso anno, dopo la clamorosa salvezza. E anche ieri, nel giorno del dentro o fuori, ha dato tutto, fino a quando stanchezza e tensione, sotto forma di crampi, non lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca. Quasi un completo giro di campo, in trance agonistica, la mano allungata a dare il “cinque” ai tifosi che lo hanno accompagnato, con un lungo boato, fino alla panchina. Un gol, il quarto stagionale, il terzo decisivo per la vittoria. «Lo dedico a mia moglie e mio figlio». Un gol pesantissimo: «Ma adesso archiviamo e ripartiamo subito, perché domenica ci aspetta una battaglia, la più importante della stagione». Però questo 1-0 firmato Deiola entra nell'album dei ricordi più belli, con quell'esultanza infinita e la rabbia sfogata sui cartelloni. «Era lo sfogo mio e di tutti i miei compagni, dopo cinque sconfitte di fila. Solo noi possiamo portarci dietro questo pubblico che sarà il nostro dodicesimo uomo in campo».

Voglia di salvezza

Parla al plurale, Deiola, che è innamorato del Cagliari. «Questo gruppo è bellissimo, siamo una famiglia dove tutti lottano per il compagno, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Questo è lo spirito giusto per salvarci, lo spirito che ci salverà. E nessuno di noi ha mai smesso di crederci». Una vittoria che riaccende la luce: «Abbiamo fatto due mesi in cui abbiamo dato tutto, poi ci siamo persi un po'. Ci sta. Ma ci siamo ripresi e lo avevamo dimostrato già contro la Juventus. Col Sassuolo abbiamo dato una nuova dimostrazione di forza. Dobbiamo continuare così perché questi tre punti ci ridanno ossigeno, ma a Genova ci aspetta un'altra battaglia. Adesso sono tutte finali e siamo padroni del nostro destino. Se giochiamo e lottiamo come oggi, ce la faremo».