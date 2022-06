Deiola: contro di noi un vero boicottaggio 

Il commissario lascia Seneghe e approda a Milis. Nel paese delle arance Raimondo Deiola unico candidato a sindaco, con la lista Uniti per Milis, non ha superato il quorum, sono mancati 60 voti per essere eletto: ne ha conquistato 424 su 480 necessari. Sedilo conferma Salvatore Pes. E conferme anche in Planargia: Tresnuraghes, Tinnura, Sagama

Milis

Rammarico per Deiola anche se «fa parte del gioco – commenta – sono mancati i voti necessari, a causa dell’astensionismo storico e della campagna di boicottaggio nei nostri confronti. Ci siamo impegnati ma purtroppo il paese non ci ha premiato. Voglio solo sottolineare che in democrazia si va a votare e non a boicottare. Dispiace, ora con il commissario non sarà così scontato cogliere le opportunità dei finanziamenti del Pnrr». Gli altri due candidati: Monica Ortu con il gruppo “Per un’altra Milis” e Antonio Matzuzi con la lista “Entula” avevano ritirato la propria lista in segno di solidarietà per il candidato consigliere Stefano Desogus, vittima di una intimidazione la sera prima di depositare le liste. Ortu evidenzia: «Il risultato è rivelatore di ciò che sentiva il paese dopo quella brutta pagina. Queste tornate elettorali hanno mostrato oggettivamente che la comunità ha ripudiato quel clima avvelenato che si era creato». Antonio Matzuzi: «i Milesi hanno espresso in maniera chiara e democratica il loro volere. Dopo l’intimidazione la comunità ha compreso che il clima non era sereno e ha sostenuto il nostro passo indietro. Il paese ha voglia di voltare pagina».

Sedilo

Questa volta la storica alternanza sedilese non si è verificata e il sindaco uscente Salvatore Pes può festeggiare la sua riconferma insieme alla lista “Vivere Sedilo”. Sconfitto l’avversario Gianni Meloni a capo di “Prospettiva Comune”. Tra le due liste è stata una bella sfida risolta con 45 schede di vantaggio da parte del primo cittadino uscente: 709 contro 664. Come nelle previsioni, è stata una competizione elettorale molto combattuta e la stessa percentuale dei votanti (75%), la dice tutta sul grande interesse che ha suscitato il duello nelle urne. «Una vittoria del gruppo storico – evidenzia Pes – che non solo in questi 5 anni ma da sempre lavora in modo costante. Le cose realizzate nel mandato appena concluso, sono state evidentemente apprezzate dai nostri compaesani. Credo però che gli elettori- aggiunge il sindaco- abbiano premiato soprattutto la disponibilità nei confronti di tutti». Il candidato sindaco della lista perdente Gianni Meloni, a caldo preferisce non rilasciare dichiarazioni e rimanda una analisi del voto. Visto comunque l’alto numero di consensi è facile immaginare che lui e il suo gruppo faranno una opposizione ferma ma costruttiva. Alcune curiosità fra le preferenze, il più votato della lista di Pes è stato Pier Giuseppe Spada noto Rondella che ha sfiorato le 100 preferenze, a ruota Silvano Pia con 75. In quella di Meloni la palma del più votato spetta a Pietro Caria con 69 voti, seguito da Graziella Carboni con 68.