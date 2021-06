Deidda, ritorno ai Giochi 

Sinuosa come una sirena, elegante quanto una regina, ma con la precisione di un cecchino. In più, nella piscina “Sant Jordi” di Barcellona, Francesca Deidda ha messo un cuore grande così. E con le compagne della Nazionale ha posto una pietra miliare nella storia del nuoto sincronizzato azzurro. Non soltanto perché la squadra si è qualificata alle prossime Olimpiadi, sbaragliando le avversarie, in testa la Spagna padrona di casa. In aggiunta, dai giudici è piovuto un 93.2332 nell’esercizio di routine libera. Mai, prima d’ora, la rappresentativa italiana aveva ottenuto un punteggio così alto.È dunque successo pieno, niente affatto scontato, che proietta la synchronette quartese, cresciuta nella Promogest ora parte del gruppo sportivo della Polizia, alla sua seconda edizione dei Giochi, dopo Rio 2016.

Qual è l’emozione della seconda volta?

«Indescrivibile, soprattutto dopo l’anno durissimo appena trascorso. Sapevamo di essere superiori, ma alla vigilia provavamo ansia per dover affrontare le spagnole in casa loro. Era possibile che ci passassero davanti, non eravamo tranquille. Poi, prima di scendere in acqua, io e le mie compagne ci siamo guardate negli occhi. Insieme, abbiamo deciso di fare il nostro meglio e di metterci tutto il cuore possibile. E il risultato è arrivato».

Quando vi siete rese conto di avere la vittoria in pugno?

«Dopo aver ottenuto il primato nella prima gara, quella tecnica, che avevamo provato un po’ meno. Una volta in testa, abbiamo solo dovuto mantenere la concentrazione e dimostrare la nostra superiorità».

Obiettivo raggiunto, dato il punteggio altissimo assegnato dai giudici.

«In questi ultimi mesi, passati tra Savona e Roma, abbiamo studiato molto gli esercizi di altre nazioni e modificato continuamente il nostro, integrandolo con elementi tecnici che fossero cuciti su di noi. È venuta fuori una performance difficilissima, i giudici ne hanno tenuto conto e siamo state premiate».

Ora la strada per Tokyo è spianata, con l’eredità del quinto posto di Rio 2016.

«La qualificazione è arrivata, ma dobbiamo continuare a lavorare. Questa settimana riposiamo e finalmente da oggi trascorrerò qualche giorno a casa. Dopo ci toccheranno cinque settimane di collegiale prima della partenza per il Giappone. Rispetto all’esperienza in Brasile, la squadra è molto cambiata e ringiovanita: di quel gruppo, siamo rimaste in quattro. Ma l’obiettivo resta migliorarsi».

Vi aspetta al varco la Russia, già medaglia d’oro agli ultimi Giochi.

«Inarrivabile, almeno per ora. Forse solo la Cina può essere in grado di avvicinarsi e impensierire. Sulla carta, noi siamo quinte. La nostra ambizione è superare anche questa volta le padrone di casa, quindi le giapponesi, e piazzarci ai piedi del podio. Certamente, tornare con una medaglia sarebbe magnifico».

Quale sarà la vostra strategia?

«Daremo fondo a tutta la cattiveria agonistica, al grande cuore e alla bellezza italiani. I nostri esercizi sono più piacevoli da guardare, quelli del Giappone possiedono più precisione. Lavoreremo per essere all’altezza della sfida».

8

Gli anni

di età di Francesca Deidda quando ha iniziato a praticare il nuoto sincronizzato