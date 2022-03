Deiana-Ciccolini, riparte la lite Anci 

Ovviamente Emiliano Deiana non condivide, anzi rilancia, come emerge dalla risposta trasmessa a stretto giro. «Nessun passo indietro: semmai qualcuno in avanti», vi si legge. Parla di «lavoro massacrante che per cinque anni ho condotto a vantaggio di tutti i comuni della Sardegna, dal più grande al più piccolo, ovunque avete richiesto la presenza mia e dell’associazione ci siamo e ci sono stato: i due anni di pandemia, attentati agli amministratori, alluvioni, incendi, lotte per i diritti sociali (scuola, sanità, ambiente) noi ci siamo stati senza fare nessuna distinzione né di colore politico né di diversità di vedute».

Cinque anni fa lo scontro fu durissimo. Oggi, a una settimana dal congresso Anci del 10 marzo, rischiano di riaprirsi vecchie ferite. Da una parte c’è ancora il presidente uscente, Emiliano Deiana (Pd), che ieri ha ufficializzato la sua ricandidatura, dall’altra c’è Giuseppe Ciccolini (Pd), il sindaco di Bitti sconfitto nel 2017 e che ora chiede al rivale di fare un passo indietro. Deiana non è più sindaco di Bortigiadas, è solo consigliere comunale, ma lo Statuto dell’associazione dei Comuni gli consente comunque di ripresentarsi. Da parte sua ha già comunicato le sue intenzioni ai sindaci alcuni giorni fa attraverso una lettera che ha suscitato - dice – «moltissime reazioni positive, poche, pochissime negative».

Botta e risposta

Ieri, sempre via lettera aperta e indirizzata a Deiana, Ciccolini ha fatto notare che «sarebbe “preferibile”, come ricorda lo Statuto, che la guida fosse affidata a un sindaco, se ciò non accadesse sarebbe una sconfitta». Infatti, «una ricandidatura da presidente uscente e consigliere comunale, rischierebbe di condizionare un libero confronto: la mia proposta nasce dalla considerazione che Anci ha bisogno di una unità che in questi anni si è in parte persa».

Ovviamente Emiliano Deiana non condivide, anzi rilancia, come emerge dalla risposta trasmessa a stretto giro. «Nessun passo indietro: semmai qualcuno in avanti», vi si legge. Parla di «lavoro massacrante che per cinque anni ho condotto a vantaggio di tutti i comuni della Sardegna, dal più grande al più piccolo, ovunque avete richiesto la presenza mia e dell’associazione ci siamo e ci sono stato: i due anni di pandemia, attentati agli amministratori, alluvioni, incendi, lotte per i diritti sociali (scuola, sanità, ambiente) noi ci siamo stati senza fare nessuna distinzione né di colore politico né di diversità di vedute».

L’unità o la conta

Quanto all’unità evocata dal sindaco di Bitti, «è, per me, solo quella praticata. Quella che costa fatica: quella quotidiana e disinteressata, da piedi nel fango della fatica. Non quella enunciata e alla quale non segue mai nessun atto». Poi fa notare che «dopo decenni Anci Sardegna ha tutti i 377 aderenti», di aver condotto, vincendola, «una battaglia anti populista per dare dignità alle indennità dei sindaci e dei membri delle giunte comunali», e di aver difeso «con le unghie e con i denti i denti i criteri di ripartizione del fondo unico per gli enti locali che consente a tutti i comuni - dal più piccolo al più grande - di essere ancora vivi e di poter operare a favore delle comunità locali». Da presidente uscente, conclude, «ho avanzato una proposta unitaria: se non sarà possibile ci si confronta con altri candidati e saranno i primi cittadini a decidere».

La posizione di Deiana si sarebbe rafforzata ulteriormente dopo il voto per il presidente del Cal: la sindaca di Sestu Paola Secci (Riformatori) è stata sostenuta anche da alcuni rappresentanti vicini al presidente Anci. Il gesto potrebbe essere ricambiato il 10 marzo all’assemblea congressuale.

