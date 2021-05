Dehors, non solo bar e trattorie 

La riapertura delle attività e la speranza di una ripresa economica a Sassari si interseca con il nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e strutture amovibili. Per ora esiste la bozza di 21 articoli che ha già fatto due passaggi nelle commissioni competenti e che allarga la platea di attività che possono richiedere una concessione, aprendo a quelle commerciali e artigiane.

I nodi della questione

«Un aspetto innovativo - sottolinea Pier Giuseppe Canu presidente di Confcommercio - sollecitato da noi associazioni di categoria». Ma ci sono i punti più spinosi. Ieri, in commissione, i dirigenti dei settori coinvolti hanno riferito il percorso che ha portato all’inserimento di alcune novità. Tra queste la norma che regola l’occupazione di stalli di parcheggio attraverso una trattativa diretta tra esercente e azienda Saba: «È un forzatura - denuncia Canu - anche perché gli imprenditori non conoscono il contratto sottostante e il parere di Saba potrebbe diventare discriminatorio». Incalza il presidente di Confesercenti, Giuseppe Boccia: «È impensabile che l’esercente, già con l’acqua alla gola, se la debba vedere direttamente con l’azienda dei parcheggi. Occorre una formula che non lo metta in difficoltà».

Le richieste

Le associazioni saranno convocate a breve in commissione per lai condivisione annunciata dall’assessore alle attività produttive Nicola Lucchi e sollecitata dal centrosinistra. «Abbiamo avviato un tavolo tecnico interno per presentare alcune rimodulazioni», annuncia Canu. «Non si può appesantire l’iter burocratico con un ulteriore parere della Giunta, come non si può pensare che un’autorizzazione di soli tre anni giustifichi l’investimento in un dehors da 40-50 mila euro».

«Ci vogliono linee guida chiare - chiede Boccia - un metro in più di suolo rappresenta un salva vita per le attività in questo momento così difficile». Una partita non facile, che si gioca in un terreno scivoloso come quello post chiusure: «Non si può licenziare questo regolamento a cuor leggero - conclude Canu - perché si rischia di impoverire un settore».

