Dehors in centro, stop al fai da te 

Se ne parla da anni, senza mai giungere ad una soluzione definitiva. Per gli esercizi pubblici oristanesi, però, l’attesa potrebbe essere agli sgoccioli: il regolamento per l’installazione dei dehors è quasi pronto, nelle prossime settimane il piano sarà sottoposto all’esame delle commissioni consiliari competenti. Per mettere fine al guazzabuglio burocratico per la concessione del suolo pubblico, il Comune ha chiesto il supporto tecnico di un esterno. Marcello Rosas, architetto con competenze specifiche in campo tecnico-amministrativo, ha affiancato negli ultimi mesi i tecnici del settore Sviluppo del territorio nella predisposizione del documento, destinato a disciplinare l’utilizzo di strutture temporanee annesse alle attività commerciali cittadine.

Le regole

L’argomento non è nuovo per l’amministrazione civica che già nel luglio del 2020 aveva approvato una mozione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Iatalese che impegnava sindaco e Giunta a predisporre un regolamento che definisse dimensioni, stile, materiali, modalità di richiesta e obblighi a carico dei concessionari. «Il piano, che presto sarà portato in commissione - fa sapere il dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna - fornisce indirizzi precisi e regole che garantiscono la compatibilità con i luoghi circostanti e il decoro urbano». Insomma, stop al fai da te e all’improvvisazione: i dehors dovranno avere caratteristiche comuni e ben precise. Il ruolo dell’architetto Rosas, la cui consulenza è costata alle casse comunali 5 mila euro, è stato proprio quello di progettare graficamente i layout del piano, con disegni tecnici, schematici e illustrativi, utili per la lettura e la comprensione delle norme.

Le autorizzazioni

L’esigenza di un ordinamento è stata acuita dall’emergenza sanitaria. Per favorire la ripresa economica, la Giunta Lutzu, su proposta degli assessori alle Attività produttive Marcella Sotgiu e ai Lavori Pubblici Francesco Pinna, lo scorso maggio aveva approvato una delibera che favoriva l’utilizzo del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari. «Nei mesi estivi le nuove autorizzazioni sono state numerosissime» confermano dal comando di Polizia Municipale. Ombrelloni e tavolini all’aperto hanno rappresentato un’ancora di salvezza per bar, pizzerie e ristoranti anche in zona gialla. Le concessioni, la cui scadenza era inizialmente fissata per settembre e poi per dicembre, è slittata al prossimo 31 marzo. Per quella data, salvo imprevisti, il Consiglio comunale dovrebbe aver già dato il via libera al nuovo regolamento.